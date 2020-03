Auf diesen Wiesen will der Investor Wohnungen bauen. (Lutz Rode)

Lilienthal. Noch ist es nur ein roter Strich auf dem Lageplan. Doch geht es nach Investor Ingo Damaschke, könnte genau so der Rad- und Fußgängerweg verlaufen, der das angedachte Baugebiet an der Mauerseglerstraße mit dem Ortskern verbindet. Nachdem es vor zwei Wochen im Baudienste-Ausschuss Kritik an den Plänen gehagelt hatte, hat der Unternehmer seinen Entwurf überarbeitet. Der neue Plan sieht vor, einen 2,50 Meter breiten Weg durch ein Wäldchen bis an die Lilienthaler Allee heranzuführen, ihn ein Stück parallel zur Entlastungsstraße laufen zu lassen, um dann in die Dr.-Sasse-Straße abzubiegen. Die bislang vorgesehene Anbindung über die Straße Im Orth oder den Neuenkirchener Weg, gegen die sich Anwohner und Reiterverein vehement wehren, wäre dann vom Tisch.

Eine Woche vor der nächsten und wahrscheinlich entscheidenden Sitzung des Baudienste-Ausschusses am 9. März nimmt das Mauerseglerstraßen-Thema an Fahrt auf. Hinter den Kulissen führt der Investor Gespräche mit Ratsfraktionen, gleichzeitig formieren die Gegner der Planungen ihren Widerstand. Sie wollen am kommenden Montag demonstrieren, ähnlich, wie es vor allem die Mitglieder des Reitervereins vor gut einem Jahr schon einmal getan haben. Von der Gaststätte Dr. Pfiffikus aus soll erneut ein Protestzug bis vor das Rathaus ziehen, wo es drinnen ab 18 Uhr zum Schwur kommen soll, ob die Politik das Vorhaben unterstützt oder vielleicht fallen lässt. Nach bisherigem Stand dürfte es eine äußerst knappe Angelegenheit werden. SPD, Linke und Grüne haben die Pläne bislang strikt abgelehnt, CDU und FDP sind dafür.

Die Querdenker, auf die es bei diesem Stimmenverhältnis ankommen wird, winden sich noch und machen ihr Votum davon abhängig, wie ihre Prüfung eines Standortes für den Bau einer fünften Grundschule in Lilienthal ausfällt. Sollte das ins Auge gefasste Wurt-Grundstück an der Moorhauser Landstraße durchfallen, wären die Querdenker bereit, der Bebauung an der Mauerseglerstraße zuzustimmen, wenn dort zugleich auf einer eigens frei gehaltenen Fläche eine neue Schule samt Turnhalle gebaut werden kann.

Pascal Holz, CDU-Ratsmitglied in Lilienthal (Lutz Rode)

Mit seinem Vorschlag, den Fuß- und Radweg zu verlegen, will Investor Damaschke Konfliktpotenzial aus den Planungen herausnehmen. „Wir haben nach Alternativen gesucht, wie wir zur Befriedung beitragen können. Da, wo wir uns bewegen können, bewegen wir uns“, sagt der Geschäftsführer der Bremer Asset-Gruppe. Mit seiner Firma will er auf der vorgesehenen Fläche in Verlängerung der Mauerseglerstraße 96 Reihenhäuser, 34 sozial geförderte Wohnungen in Mehrparteienhäusern sowie eine Seniorenwohnanlage mit etwa 30 Service-Appartments errichten. Zudem hat er sich unter anderem verpflichtet, ein Grundstück für den Bau einer Grundschule samt Turnhalle an die Gemeinde vergünstigt abzutreten.

Die jetzt vorgeschlagene Wegeführung entlang der Entlastungs- und Dr.-Sasse-Straße ist laut Investor „technisch und rechtlich umsetzbar“. Die Flächen, die angetastet werden könnten, gehören der Gemeinde. „Wir stören dort niemanden“, versichert Damaschke. Sollte der Vorschlag durchkommen, will der Investor auch den Stichweg aus seinen Plänen streichen, der am Neuenkirchener Weg endet. Der Geschäftsführer der Diakonischen Behindertenhilfe, Christoph vom Lehn, hatte wiederholt klar gemacht, dass er die Nutzung des zur Diakonie gehörenden Weges durch die Anwohner des Neubaugebiets nicht dulden werde.

Aufgegriffen hat der Investor auch die Forderung des Reitervereins nach einer langfristigen Perspektive. Seinen Angaben zufolge sind die Grundstückseigentümer bereit, die Pachtverträge für die Weideflächen rings um den Reiterhof um zwölf Jahre zu verlängern, wenn der Bebauungsplan an der Mauerseglerstraße endgültig beschlossen wird. Einzige Bedingung: Auch die Diakonische Behindertenhilfe muss mitziehen und ebenfalls ihren Erbbaurecht-Vertrag mit dem Reiterverein für das Grundstück verlängern, auf dem dessen Reithalle steht. Nach Informationen des Investors läuft der bestehende Vertrag in zwei Jahren aus. Sollte er enden, könnte der Reiterverein seine auf fremdem Grund errichtete Reithalle los sein, gibt Damaschke zu bedenken. Er findet, dass dieser Aspekt in der Debatte bisher zu kurz gekommen ist.

Auf die Unterstützung der CDU-Fraktion kann der Investor zählen: „Wir sagen Ja zu diesem Projekt, weil wir es als ein zukunftsorientiertes Wohnbaugebiet für Lilienthal ansehen“, sagt Pascal Holz, CDU-Ratsherr und Vorsitzender des Baudienste-Ausschusses. Für ihn ist klar: Kein anderes Gebiet in Lilienthal sei wegen der Zentrumsnähe besser geeignet für eine Bebauung als der Standort an der Mauerseglerstraße. Lilienthal müsse sich weiter entwickeln und auch dem Bedarf an Wohnraum gerecht werden. „In Niedersachsen fehlen über 36 000 Wohnungen, und auch wir wollen eine Möglichkeit schaffen, dass junge Familien aus Lilienthal in ihrem Heimatort wohnen bleiben können“, sagt Holz.

Der CDU-Sprecher warnt vor einer Absage durch die Politik: Dies wäre ein Signal an alle potenziellen Investoren, dass in Lilienthal im Hinblick auf den Wohnungsbau nichts mehr gehe. Holz befürchtet, dass dies Folgen für die Preisentwicklung auf dem Lilienthaler Immobilienmarkt haben wird, nämlich die Preise noch weiter nach oben gehen. „Dann geht da richtig der Punk ab“, sagt er.