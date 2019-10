So weit ist es am Walter-Bertelsmann-Weg in Worpswede noch nicht. Der Gemeinderat hat nun aber seine Zustimmung für eine weitere Bebauung gegeben. (Kai Remmers/dpa)

Worpswede. Seit sieben Jahren wird in Worpswede über die Möglichkeit einer dichteren Bebauung des Walter-Bertelsmann-Weges nachgedacht. Immer wieder war der Wunsch einiger Grundstückseigentümer, ihre Flächen für den Wohnungsbau zu nutzen, in Politik und Verwaltung diskutiert worden. Jetzt hat der Gemeinderat den zur Bebauung notwendigen Bebauungsplan 26.2 „Walter-Bertelsmann-Weg Süd“ beschlossen. Allerdings nicht ohne in dieser Sache noch einmal aneinanderzugeraten.

Es geht um ein 14 800 Quadratmeter großes Gebiet zwischen dem Walter-Bertelsmann-­Weg und der Kreisstraße 11, der Osterholzer Straße. Sechs Wohnhäuser sind bereits vorhanden, der neue Bebauungsplan erlaubt nun noch einmal sieben weitere. Es muss sich um Einzelhäuser handeln, die eingeschossig gebaut sein müssen, aber zwei Wohneinheiten aufweisen dürfen, sodass ein Ausbau des Dachgeschosses denkbar wäre, das nicht als Vollgeschosse zu werten ist. Die Grundflächenzahl wird von 0,2 auf 0,25 erhöht. Das bedeutet, dass die Grundstücke maximal zu einem Viertel überbaut werden dürfen, für Nebengebäude, Stellplätze, Garagen und Zufahrten sowie Keller darf dieser Wert um bis zu 50 Prozent überschritten werden.

Für die Worpsweder Gemeindeverwaltung ist der Walter-Bertelsmann-Weg eine willkommene Gelegenheit, die Nachfrage nach Wohnbauflächen bedienen zu können. Doch auch wenn der Rat den Plan mit breiter Mehrheit von 15 zu vier Stimmen billigte, wurde zum Abschluss noch mal deutlich, wie schwer sich einige Ratsvertreter mit der Freigabe zur Verdichtung an dieser Stelle taten.

Die größten Bauchschmerzen hatten die vier Vertreter der UWG, die sich ausnahmslos gegen das Vorhaben wandten. Jochen Semken zitierte während der Ratssitzung aus alten Sitzungsprotokollen, in denen zum Ausdruck kam, dass auch Vertreter anderer Fraktionen Bedenken hegten. Er selbst hielt den Beschluss für eine „vertane Chance“, eine der letzten attraktiven Ortseinfahrten zu erhalten. „Es hätte dem Ort gutgetan, dort nicht so eng zu bauen.“ Semken nutzte das Beispiel Walter-Bertelsmann-Weg, um etwas Grundsätzliches anzumerken. „Ich würde mir wünschen, dass wir mehr strategisch denken.“ Anstatt aber über einen großen Plan für den Ort zu diskutieren, beschäftige man sich mit einem Baugebiet nach dem anderen und sage stets: „Dies ist jetzt das letzte Mal, das machen wir noch.“

Bei den politischen Widersachern verbat man sich die wohl verpackte Kritik, ein Wendehals zu sein: „Wenn man länger über eine Sache nachdenkt, darf man sich auch mal umentscheiden“, sagte CDU-Ratsherr Wolfgang Wedelich, während sein Fraktionskollege Willi Seidel beinahe aus der Haut fuhr: „Jetzt langt mir das Theater, das die UWG hier aufführt – und das wegen zwei Bauplätzen“, polterte er. Er warf der UWG vor, Klientelpolitik zu betreiben.

Die anwesenden Vertreter von CDU und SPD stimmten schließlich geschlossen für das Vorhaben, auch die FDP schloss sich an, wenn auch schweren Herzens, wie Thomas Conrad betonte. Er befürchte, dass Worpswede im Süden des Walter-Bertelsmann-Weges die erste Lärmschutzwand bekommt. Denn durch die Planänderung wird die Wohnbebauung näher an die Kreisstraße 11 herangeführt.

Ohne Diskussion und zudem einstimmig nickte der Rat hingegen den Bebauungsplan Nummer 93 „Neuer Weg Nord“ ab. Er ermöglicht den Eigentümern eines Grundstücks in Mevenstedt, dort sechs neue Wohnhäuser zu errichten. Diese Fläche wird als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen, in dem Einzel- und Doppelhäuser entstehen dürfen, die höchstens 17 Meter lang und neun Meter hoch sind. Die Grundflächenzahl beträgt auch hier 0,25.