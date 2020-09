Mitglieder der Borgfelder Schützengilde packen beim Arbeitseinsatz mit an. (Schützengilde)

Borgfeld. Sie haben die Halle und das Gelände am Hamfhofsweg wieder richtig in Schuss gebracht: 20 Mitglieder der Borgfelder Schützengilde haben jüngst im Rahmen ihres Arbeitsdienstes kräftig mit angepackt. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen“, lobte der Vorsitzende der Borgfelder Schützengilde, Ingo Buchenau. Unter anderem haben die Schützen das Dach der Schützenhalle instand gesetzt, den Pistolenstand auf Vordermann gebracht und sie haben das Gelände rings um die Halle gesäubert.

Kernstück der Reparaturarbeiten sei das große Außengelände gewesen, auf dem die Bogenabteilung ihre Scheiben aufgestellt hat und auf dem während des Borgfelder Schützenfestes das Festzelt aufgestellt wird, berichtet Vereinssprecherin Gabriela Piontkowski. Ingo Buchenau: „Der Zaun war in die Jahre gekommen, an einigen Stellen kaputt. Wir haben ihn komplett weggerissen.“ Mit dem vom Beirat bereitgestellten Geld haben die Schützen Holz gekauft und den Zaun neu aufgebaut. „Die letzten Latten werden in den nächsten Tagen angenagelt“, so der Vorsitzende.

Beim Arbeitseinsatz der Schützengilde in Borgfeld wurde auch der Zaun auf dem Vereinsgelände erneuert. (Schützengilde Borgfeld)

Umgestalten wollen die Schützen den Platz beim Gedenkstein „Jacobs Wurth“, der an den Spender der Festwiese, Daniel Jacobs, erinnert. Dieser Platz soll gepflastert werden. Bei den Vorarbeiten packte auch Ingo Buchenau kräftig mit an. Um das Aufstellen einer Bank und eines Mülleimers will sich laut Piontkowski Schützenbruder und Beiratsmitglied Jörn Broeksmid (CDU) kümmern.

Bei der Planung gibt es eine Neuerung: In Zukunft, so heißt es, soll der Arbeitsdienst – der besseren Planbarkeit halber - am letzten Sonnabend der ungeraden Monate stattfinden. Dann soll es nicht immer nur um das Vereinsgelände gehen: „Wir überlegen auch, uns an anderen Orten in Borgfeld einzubringen“, kündigte Ingo Buchenau an.