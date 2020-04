Die Worpsweder "Gänseblümchenparade", wie das Foto der Künstlerkolonie von 1895 genannt wird, marschiert nun auch in virtuelle Welten. (Worpsweder Museumsverbund)

Worpswede. Zu Ostern starten die Worpsweder Museen ein neues Onlineangebot im Format eines Blogs, also eines virtuellen Tagebuchs. Während das Fotofestival Raw bereits mit Ausstellungsrundgängen, Künstlerinterviews und Kurzkonzerten im Videoformat ins Internet umgezogen ist, können Gäste nun auch die ersten Worpsweder Künstlerinnen und Künstler aus den Sammlungen der vier Museen online kennenlernen. Kinder sollen mit einer speziellen Serie spielerisch an die Kunst herangeführt werden. Eine zusätzliche Reihe stellt die gerade erschienene Dokumentation zum Ausstellungsprojekt „Kaleidoskop Worpswede“ von 2018 vor und bietet Anregungen und Anstöße, Worpswede zeitgenössisch zu erleben.

Anlässlich des Kontakt- und Besuchsverbots haben die Worpsweder Museen ein Format entwickelt, dass einen Besuch über die Feiertage und darüber hinaus dennoch möglich macht. In der Reihe „Sofagäste“ können sich Teilnehmer auf humorvolle Weise einen Worpsweder Künstler virtuell zu sich nach Hause einladen. Einzelne Werkbetrachtungen werden ergänzt um Biografien, Informationen zum jeweiligen Malstil, aber auch zu den Künstlerbeziehungen untereinander. Extra für Kinder gibt es ab Ostersonntag den ersten Beitrag „Auf Paulas Spuren“. Alleine oder gemeinsam mit den Eltern können kleine Besucher die Malerin Paula Modersohn-Becker entdecken und dürfen dabei auch selbst kreativ werden. Beide Angebote sollen als langfristige Ergänzung zu den Ausstellungen auch nach der Corona-Zeit bestehen bleiben.

Alle zeitgenössisch interessierten Leser haben über die Reihe „Weiterdenken“ zudem die Möglichkeit, tiefer in Worpsweder Themen einzusteigen. Die gerade vollendete Dokumentation zur Ausstellung „Kaleidoskop Worpswede 2018/2019“ wird auf dem Museums-Blog in Auszügen veröffentlicht. Jeweils zum Wochenende erscheint in den kommenden Monaten immer ein neuer Fachbeitrag in der Reihe. Sämtliche Blog-Beiträge laufen unter www.worpswede-museen.blog ein.