In der Poststraße in Tarmstedt gilt ein Tempolimit von 20 Kilometer pro Stunde. Viele halten sich nicht daran, hieß es jetzt im Gemeinderat. (Johannes Heeg)

Tarmstedt. Die Gemeinde Tarmstedt wächst weiter. Im neuen, noch gar nicht erschlossenen Baugebiet „Vor dem großen Vieh“ sind bereits 41 der 53 Grundstücke des ersten Bauabschnitts fest vorgemerkt und stehen kurz vor dem Verkauf. Das sagte Bürgermeister Wolf Vogel im nicht öffentlichen Teil der jüngsten Ratssitzung. Die Erschließung sei ausgeschrieben, der Auftrag könne wohl im Dezember vergeben werden, sodass die Straßen im Frühjahr angelegt werden könnten, so der Plan der Gemeinde. „Mitte 2020 können die Häuslebauer ihre Grundstücke nutzen“, so Vogel. Voraussetzung sei allerdings, dass alles glatt laufe.

In absehbarer Zeit könnten in Tarmstedt auch neue Arbeitsplätze entstehen. Wie Bürgermeister Vogel berichtet, werde die Gemeinde am Holschendorfer Weg ein neues Gewerbegebiet erschließen. Man sei sich mit dem Eigentümer einer fast 36 000 Quadratmeter großen Fläche über den Kauf einig geworden. Das Gebiet liege, von der Bremer Landstraße aus gesehen, auf der linken Seite des Holschendorfer Wegs. „Wir haben einige Anfragen vorliegen“, sagt Vogel. Interesse gebe es von Unternehmen aus Tarmstedt, aber auch von außerhalb. Der nächste Schritt werde nun sein, dass die Gemeinde das Gebiet beplant. „Wir müssen einen Bebauungsplan aufstellen“, so Vogel. Bis die Gewerbeflächen auf den Markt kommen, werde es noch einige Jahre dauern.

Zweiter Anlauf für Tempo 30

Während die Gemeinde ihre Bau- und Gewerbegebiete vorantreibt, will sie was ihre Straßen betrifft eher für Entschleunigung sorgen. Das gilt zum Beispiel für den Bereich vor der Grundschule für ein Stückchen Landesstraße, die dort Hauptstraße heißt. Die Gemeinde Tarmstedt will nun einen weiteren Anlauf starten, damit der Landkreis dort eine Tempo-30-Zone anordnet.

Ein erster Versuch, 2018 vom Elternrat der Grundschule Tarmstedt initiiert, war von der Straßenverkehrsbehörde abgeblockt worden. Begründung: Die Stelle sei kein Unfallschwerpunkt, und zudem gebe es zwei Fußgängerampeln in unmittelbarer Nähe. Die Sache mit den Ampeln gilt in Tarmstedt als schwaches Argument. Schließlich sei öfter zu beobachten, dass Grundschüler es wie so manche Oberstufenschüler von der KGS machten und die Straße gerade nicht an den Ampeln überqueren, hieß es in der Ratssitzung.

Nun war die Tempo-30-Zone ein weiteres Mal im Gemeinderat gelandet. Denn erneut war im Rathaus ein Antrag mit einer eindeutigen Forderung aus der Bürgerschaft eingegangen: Eine Mutter, die zwei Kinder auf der Grundschule hat, macht sich aus Gründen der Sicherheit für eine Verlangsamung des Verkehrs stark. Im Gemeinderat stieß der Vorstoß auf Wohlwollen. „Wir werden die Tempo-30-Zone vor der Grundschule jetzt noch einmal beantragen“, so Bürgermeister Vogel. Man wolle dem Landkreis „deutlich machen, dass uns das wichtig ist“. Wenn es nach dem Gemeinderat geht, werden die 30er-Schilder mit einem Zusatz ergänzt, wonach das Tempolimit nur von Montag bis Freitag jeweils von 7 bis 16 Uhr gelten soll, zu Schulzeiten eben. Das solle die Akzeptanz bei den Autofahrern verbessern. Genau solche Schilder für Tempo-30-Zonen vor Schulen, Kindergärten und Altenheimen gebe es in den Landkreisen Osterholz und Verden, hieß es im Gemeinderat. Dass der Landkreis Rotenburg solche Lösungen bislang ablehnt, sorgt im Tarmstedter Rat für Verwunderung: „Warum soll denn im Landkreis Rotenburg nicht möglich sein, was in den Nachbarkreisen offenbar geht?“, fragte der CDU-Ratsherr Joachim Müller, „wir leben doch alle in Niedersachsen.“ Sein Fraktionskollege Bernd Willenbrock stellte fest: „Andere Landkreise machen es besser.“ Er sei auch für Tempo 30, doch müsse die Begrenzung auch kontrolliert werden.

Rücksichtnahme vermisst

Womit Willenbrock auf ein anderes Verkehrsproblem überleitete: die Tempo-20-Zone in der Poststraße. Die funktioniere leider nicht so, wie es sich die Planer im Rahmen der Dorferneuerung gedacht hätten. Er mache „jeden Tag“ die Erfahrung, dass Autos dort zu schnell führen, sagt Willenbrock, der selbst in der Poststraße wohnt und dort regelmäßig mit dem Fahrrad unterwegs ist.

„Die Poststraße ist keine der üblichen Straßen“, erklärt Willenbrock. Der gesamte Verkehrsraum sei so gestaltet, dass er Platzcharakter habe. Alles sei ebenerdig, es gebe keine Hindernisse, und Fußgänger – auch mit Kinderwagen und Rollator –, Radfahrer und Autofahrer seien dort gleichberechtigt. „Fahrräder dürften gar nicht überholt werden, weil Autos nicht schneller sein sollen“, sagt Willenbrock.

Leider sehe die Realität oft anders aus. Er vermisse so manches Mal die „Rücksichtnahme gegenüber den schwächeren Verkehrsteilnehmern“. Fußgänger hätten nun mal „keine dicken Knautschzonen wie die Autos“. Willenbrock möchte erreichen, dass die Höchstgeschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde respektiert wird. Wer es eilig habe, solle die Poststraße lieber umfahren. Er empfiehlt: „Lieber etwas früher aufstehen, damit man seine Angelegenheiten ohne Hast erledigen kann. Das erspart Stress und gefährliche Situationen.“