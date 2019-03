Im Borgfelder Landhaus stehen Veränderungen an: Ab April übernimmt die Firma Bremer Catering Service die Gastronomie der Veranstaltungsfläche für Firmen- und Privatfeiern. (Maximilian von Lachner)

Die Gerüchte um die Zukunft des Borgfelder Landhauses und das gegenüberliegende Hotel haben ein Ende. Inhaber Theo Bührmann hat sich zu Wort gemeldet. Tatsächlich wird es in Kürze Veränderungen geben, teilt er mit. Das Borgfelder Landhaus-Hotel an der Warfer Landstraße werde zum April umbenannt in „Das fliegende Perlhuhn“. Neuer Betreiber werde die Bührmann Hotel Gesellschaft sein. Der Betrieb soll zukünftig komplett automatisiert werden, heißt es. „Wir sind gespannt auf die neue Automatisierungslösung und wie sie von den Gästen angenommen wird. Dadurch ist es uns möglich, günstigere Zimmerpreise anzubieten“, erklärt Bührmann.

Auch im Borgfelder Landhaus gibt es nun doch einen Wechsel: Die Firma Bremer Catering Service (BCS) übernimmt ab April die Gastronomie der Veranstaltungsfläche für Firmen- und Privatfeiern. Die Tochterfirma der Bührmann-Unternehmensgruppe bespiele zukünftig den großen Saal und den vorderen Restaurantteil, der als Veranstaltungsfläche für kleine Gesellschaften genutzt werden könne. Einen täglichen Restaurantbetrieb werde es nach wie vor nicht geben.

Konzept des Vorgängers soll übernommen werden

Für das operative Geschäft wird hier zukünftig Jasper Kelkenberg verantwortlich zeichnen. „Wir sind froh, die Veranstaltungsfläche im Borgfelder Landhaus übernehmen zu dürfen", teilt der neue Geschäftsführer mit. Zuletzt hatte der Gastronom Mike Ziogas Veranstaltungen im Borgfelder Landhaus organisiert. Kelkenberg will das Konzept seines Vorgängers weitgehend übernehmen und insbesondere Traditionsveranstaltungen wie Kohlfahrten und Hochzeiten weiterführen. Der große Saal soll jedoch zuerst renoviert werden, teilt Kelkenberg mit. Weitere Veranstaltungen seien deshalb erst ab April wieder möglich. Mit der Ergänzung der Veranstaltungsfläche im Borgfelder Landhaus baue der BCS sein Portfolio von exklusiven Veranstaltungsflächen weiter aus, so Kelkenberg. Neben dem Hudson Eventloft in der Überseestadt und der Bremenhalle im Bremer Flughafen sei das Borgfelder Landhaus die dritte Veranstaltungsfläche in Bremen, die der BCS betreibe.

Die Spekulationen um einen Abriss des 200 Jahre alten Gasthauses sollen damit ein Ende haben, hofft Inhaber Bührmann. Immer wieder war zu hören, dass es Wohnhäusern Platz machen solle. Anlass für die Spekulationen waren dabei vermutlich Pläne, die vor gut anderthalb Jahren hinter verschlossenen Türen ausgearbeitet worden waren. Demnach sollte das Borgfelder Landhaus abgerissen werden, damit an derselben Stelle zwei Wohnblocks entstehen könnten. Das historische Gebäude gilt im Ort als erhaltenswürdig.