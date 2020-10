1990 wurde dieses Einsatzfahrzeug der Hepstedter Feuerwehr in Dienst gestellt. In zwei Jahren soll es ersetzt werden. (Feuerwehr Hepstedt)

Tarmstedt. Im nächsten Jahr reichen etwa 100 000 Euro für die Feuerwehren. In den beiden Folgejahren kommen auf die Samtgemeinde Tarmstedt aber höhere Ausgaben zu. Das erfuhr jetzt der Feuerschutzausschuss des Samtgemeinderats, als er sich mit den Mittelanmeldungen der zwölf Ortswehren und des Gemeindekommandos beschäftigte. Am meisten Geld benötigt im Jahr 2021 die Hepstedter Feuerwehr. Das wird voraussichtlich auch in den nächsten beiden Jahren so bleiben, da hier ein neues Fahrzeug angeschafft werden soll.

Für die Kleiderkammer waren zunächst nur 2200 Euro vorgesehen. Dieser Betrag wurde in der Sitzung um 3000 Euro erhöht. Vor einem Jahr, so der Ausschussvorsitzende Rüdiger Hillmer (CDU), hätten die Feuerwehren angeregt, dass die Samtgemeinde nicht nur, wie bisher, bei der Dienstuniform Jacke und Mütze bezahlen soll, sondern auch Hosen, Hemden und Krawatten. Dafür sollten gegen Rechnungsvorlage bis zu 120 Euro erstattet werden. Bei etwa 20 bis 25 Neuaufnahmen im Jahr könne sich die Samtgemeinde das leisten. Günther Nase (SPD) meinte, dies sei auch ein Stück Werbung für die Feuerwehr – und ein Zeichen der Wertschätzung, ergänzte Heiko Gerken (CDU). Auf Antrag von Felicitas Blanken (CDU) wurde der Höchstbetrag auf 150 Euro hochgesetzt, damit bei Preissteigerungen nicht schon nächstes Jahr neu beraten werden muss, und ein Betrag von 3000 Euro in den Haushalt aufgenommen.

Fast alle Feuerwehren mit Grundausstattung begnügen sich mit Beträgen zwischen 700 und 3000 Euro, nur Westertimke liegt mit 5200 Euro leicht darüber, weil dort 2021 viele kleinere Ausrüstungsgegenstände angeschafft werden müssen. Die Stützpunktwehr von Tarmstedt benötigt 10 300 Euro. Darin ist ein Systemtrenner für 3500 Euro enthalten, der bei Wasserentnahme aus einem Hydranten verhindert, dass verschmutztes Löschwasser ins Trinkwassernetz zurückfließt.

Ein solches Gerät wird auch in Wilstedt angeschafft, dessen Feuerwehr ursprünglich einen Bedarf von 9500 Euro angemeldet hatte. Dieser Betrag erhöht sich jetzt noch einmal um 900 Euro für ein Mehrgaswarngerät. Mit diesem Gerät kann bei einem Löscheinsatz der Kohlenmonoxyd- und der Sauerstoffgehalt der Luft gemessen und die Explosionsgefahr angegeben werden. Für 850 Euro wird ein Saugkorb angeschafft, was einer Wilstedter Besonderheit geschuldet ist: Hier besteht bei Wilstedter Mühle an der Wörpe nur die Möglichkeit, Wasser aus dem Fluss zum Löschen zu verwenden.

12 000 Euro hat die Stützpunktwehr von Hepstedt angemeldet. Auch hier werden ein Mehrgaswarngerät und ein Systemtrenner angeschafft. Hinzu kommen 7000 Euro, die als Investition verbucht werden. Dabei handelt es sich um die Kosten für die Ausschreibung eines neuen Fahrzeugs. Wie Rüdiger Hillmer erklärte, stammt das jetzige Löschgruppenfahrzeug LF 8 von 1990. In zwei Jahren soll es durch ein modernes Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 ersetzt werden. Deshalb kommen auf die Samtgemeinde 2022 und 2023 weit höhere Kosten zu als dieses Jahr: Im übernächsten Jahr wird das Fahrgestell geliefert, das 90 000 Euro kosten wird. Dieses Chassis geht dann an einen Aufbauhersteller, für den 223 000 Euro fällig werden. 30 Prozent der Kosten übernimmt der Landkreis Rotenburg.

Der Atemschutzwart benötigt 20 700 Euro. 14 000 Euro werden für Ersatzbeschaffungen an Atemschutzgeräten und Masken vorgesehen, für 5000 Euro sollen 112 rote Trainingsanzüge gekauft werden, damit Atemschutzträger nach ihrem Einsatz in einem brennenden Haus ihre schadstoffbelastete Einsatzkleidung sofort ausziehen können und dann nicht in Unterwäsche dastehen.

Dank an die Feuerwehrleute

In den nächsten Jahren müssen für die Feuerwehren mit Grundausrüstung mehrere neue Tragkraftspritzenfahrzeuge TSF angeschafft werden, sagte Rüdiger Hillmer, beim Trinkwasserschutz dagegen habe man alles abgearbeitet. Der Ausschussvorsitzende, selbst Ortsbrandmeister von Steinfeld, bedankte sich bei allen Feuerwehrleuten für ihren ehrenamtlichen Dienst, auch wenn dieser wegen der Corona-Pandemie derzeit nur eingeschränkt stattfindet. „Nach jedem Dienst müssen alle Gegenstände und das Feuerwehrhaus desinfiziert werden“, sagte Hillmer aus eigener Erfahrung. Die Mittelanmeldungen wurden vom Ausschuss einstimmig gebilligt; Volker Stemmermann von der Verwaltung kündigte noch an, dass die Gebührensatzung für die Feuerwehr, die von 2007 stammt, angepasst werden muss, da sie nicht mehr in allen Punkten rechtskonform ist. Mit der neuen Kalkulation beauftragt die Samtgemeinde ein Gutachterbüro.