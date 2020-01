An der Seeberger Landstraße in Höhe der Hexenberger Straße ist ein neues Geländer installiert worden. (Lutz Rode)

Lilienthal. Nach dem schweren Verkehrsunfall am Sonnabend auf der Seeberger Landstraße hat die Polizei auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen unabhängigen Gutachter eingeschaltet. Er soll nun klären, wie es zu dem Zusammenstoß zweier Autos in Höhe der Hexenberger Straße kommen konnte. In dessen Folge war, wie berichtet, eine 84-jährige Beifahrerin gestorben. Der gleichaltrige Fahrer wurde schwer verletzt, ein 39-Jähriger, der das andere Auto gelenkt hatte, zog sich leichte Verletzungen zu.

Nach dem Unfall hat es Hinweise darauf gegeben, dass ein neu installiertes Brückengeländer die Sicht für Autofahrer erschwert, die von der Hexenberger Straße auf die Landesstraße 154 einbiegen wollen. Ob dies im Zusammenhang mit dem Unfall eine Rolle spielt, bleibt abzuwarten. „Der Gutachter wird sich den Bereich genau ansehen. Sollten sich dabei Anhaltspunkte dafür ergeben, wird dies selbstverständlich in Betracht gezogen. Bisher ist das nicht der Fall“, sagt Polizeisprecherin Sarah Humbach. Dass nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft ein Gutachter von der Polizei zur Klärung der Ursache hinzugezogen wird, sei bei tödlichen Unfällen nichts Ungewöhnliches, erklärt sie.

Anwohner aus Seebergen berichten, dass die Landesstraße an dieser Ecke nicht mehr gut einsehbar sei seitdem das neue Geländer steht. Wie eine Mauer wirke die Konstruktion, die über den Rautendorfer Schiffgraben führt. Wer die Hexenberger Straße in Richtung Landesstraße befährt, hat das Geländer auf seiner linken Seite. Direkt an der Einmündung befindet sich ein Stoppschild.

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat den Austausch des Geländers veranlasst. Das bisherige Geländer mit einer waagerechten Strebe in Kniehöhe und Pfosten im Abstand von 60 Zentimern sei abgängig gewesen und habe nicht mehr durch ein Geländer gleicher Bauart ersetzt werden dürfen, erläutert Gisela Schütt, die den Geschäftsbereich Verden der Landesbehörde leitet. Die neue Konstruktion mit senkrechten Metallstäben alle zehn Zentimeter soll verhindern, dass Kinder durchrutschen können. Vorgeschrieben sind diese Geländer entlang von Geh- und Radwegen. Die sogenannte Knieleisten-Geländer sind laut Schütt in diesen Bereichen nicht mehr zulässig. Auch Plexiglas-Verkleidungen, wie es sie gibt, seien keine Alternative, weil sie bei entsprechender Witterung beschlagen können oder sich bei Frost Raureif bilden kann.

Wer einige Meter vor der Einmündung schräg auf das neue Geländer guckt, kann tatsächlich nur schwer erkennen, was von links kommt. Dazu muss man schon dicht an die querende Straße heranfahren. Behördenleiterin Gisela Schütt verweist auf das Stoppschild. Wer bis dort vorfahre und anhalte, dürfte kein Problem mit der Sicht haben, sagt sie. Um zu verdeutlichen, dass die Autos wirklich stoppen müssen, will die Landesbehörde zusätzlich einen weißen Haltebalken auf dem Asphalt aufbringen. Sobald es die Witterung zulässt, soll dies passieren.