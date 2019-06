In diesen Wahlurnen steckten auch die Stimmzettel aus Borgfeld und dem Blockland. Am Wochenende wurden die Behälter nun geöffnet und die Papiere ausgezählt. (Petra Scheller)

Borgfeld. Die SPD verliert, die Grünen hingegen sind die großen Gewinner – der Trend des jüngsten Wahlwochenendes schlägt sich auch in den Ergebnissen der Wahl zum Borgfelder Ortsbeirat nieder. Eine knappe Woche nach dem Urnengang liegen nun die Zahlen vor, und die dürften vor allem die Grünen im Ort jubeln lassen. Denn die Liste um den grünen Spitzenkandidaten Jürgen Klaes sammelte immerhin 26 Prozent der Stimmen ein, das entspricht einem Plus von 7,3 Prozentpunkten im Vergleich zur vorangegangenen Beiratswahl 2015.

Zweiter großer Sieger des Wochenendes sind die Christdemokraten, die 47,3 Prozent der Stimmen erzielten (plus 2,1 Prozentpunkte). Die SPD hingegen muss massive Verluste verdauen. Mit 17,5 Prozent der Stimmen sank der Anteil der Borgfelder Sozialdemokraten um 5,3 Prozentpunkte. Die FDP, die mit dem Einzelkandidaten Gernot Burghardt angetreten war, erzielte 6,6 Prozent (minus 0,8 Prozentpunkte). Die Bürger in Wut, die Marcus Bayer aufgeboten hatten, kamen hingegen nur auf 2,7 Prozent der Stimmen und werden im nächsten Beirat nicht mehr vertreten sein. Bayer war in der vergangenen Beiratsperiode für die AfD in das Ortsteilparlament gestartet, er war dann aber zwischenzeitlich zu den BIW gewechselt.

Auch an anderen Stellen wird der Beirat sein Gesicht verändern. Das Gremium wird aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl Borgfelds künftig 13 und nicht wie bisher elf Mitglieder haben. Trotz ihrer deutlichen Stimmengewinne aber konnte die CDU um Spitzenkandidat Karl-Heinz Bramsiepe auch dieses Mal nicht die absolute Mehrheit erzielen. Sie erhält sechs der 13 Sitze. Die Zahl ihrer Sitze verdoppeln können hingegen die Grünen, sie werden künftig vier statt zwei Vertreter entsenden können.

FDP-Mann Burghardt behält seinen Platz, gleiches gilt auch für die SPD. Sie bleiben auf zwei Sitzen sitzen, aufgrund der deutlichen Verluste konnte das Team um SPD-Spitzenkandidat Alexander Keil aber nicht von der Vergrößerung des Beirates profitieren und wird nun an Einfluss im Ort verlieren.

Michael Kruse wird für die Grünen im Borgfelder Beirat sitzen. (fr)

Auch in personeller Hinsicht wird sich etwas tun: Fünf der 13 Beiratsvertreter werden Neulinge sein. Für die CDU steigt der Jurist Jens Burghardt in den Beirat ein. Und sollte Karl-Heinz Bramsiepe wie angekündigt für den Ortsamtsleiterposten kandidieren und gewählt werden, wird es noch einen Nachrücker in den Beirat geben müssen.

Bei der SPD wird Bernd Stenner den Platz von Bernd Vahlenkamp einnehmen, der sich wie berichtet mit dem Abschluss der Beiratsperiode aus der Ortspolitik zurückzog. Die Grünen werden mit drei Neulingen in die Beiratsarbeit einsteigen. Neben dem erfahrenen Jürgen Linke werden Michael Kruse, Jürgen Klaes und Marlon Drees die Partei im Beirat vertreten.

Wie groß das Vertrauen der Borgfelderinnen und Borgfelder in diese Menschen ist, kann man ein Stück weit aus den Personenstimmen ablesen, die die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber erhalten haben. Den Spitzenwert im Ortsteil erzielte CDU-Beirätin Heike Klatte, die 1963 Personenstimmen erhielt und damit sogar noch vor dem Spitzenkandidaten ihrer Partei, Karl-Heinz Bramsiepe, landete, der auf 1324 kam.

Sie erzielte die meisten Personenstimmen in Borgfeld: CDU-Kandidatin Heike Klatte. (Klaus Göckeritz)

Bei den Grünen kam Michael Kruse mit 439 Stimmen auf den Bestwert seiner Liste, Spitzenkandidat Klaes erhielt nur 271 Stimmen. FDP-Vertreter Burghardt wurde mit 496 Stimmen bedacht, bei der SPD bekam Alexander Keil, der auch erfolglos für ein Mandat für die Bremische Bürgerschaft kandidiert hatte, 698 Stimmen.

Bemerkenswert ist in Borgfeld ein weiteres Mal die überaus hohe Wahlbeteiligung. Laut Landeswahlamt gaben 5951 der 7136 Wahlberechtigten ihre Stimmen ab. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 83,4 Prozent. Verglichen mit der vorherigen Beiratswahl ist das ein Plus von elf Prozentpunkten. Borgfeld rangiert damit bremenweit hinter dem Blockland auf Rang zwei.