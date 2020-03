Das neue Jobportal der Gemeinde Lilienthal ist unter der Internetadresse karriere.lilienthal.de erreichbar. (JASPERSEN)

Lilienthal. Mit einem neuen Jobportal im Internet will die Gemeinde Lilienthal neue Fachkräfte gewinnen. Die Internetseite ist unter der Adresse https://karriere.lilienthal.de zu erreichen. „Wir erhoffen uns davon mehr Bewerbungen“, sagt der zuständige Fachbereichsleiter im Rathaus, Jürgen Weinert, und betont: „Die Gemeinde Lilienthal ist ein attraktiver Arbeitgeber. Wir haben flexible Arbeitszeiten und ein umfassendes Gesundheitsmanagement.“

„Wir bieten mehr als Akten sortieren“, wirbt die Gemeinde auf der neuen Website. So machen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus nach Angaben von Weinert nur etwa ein Fünftel der Belegschaft von aktuell 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus. Ein Drittel der Angestellten arbeite in den sechs kommunalen Kindertagesstätten. Gerade in diesem Bereich sucht die Gemeinde Personal. Weinert: „Wir haben die Räume, aber es fehlen die Fachkräfte, um diese zu nutzen.“ Gesucht werden vor allem Erzieherinnen und Erzieher sowie sozialpädagogische Assistenzkräfte. Neue Leute sucht die Gemeinde auch für den Bauhof und für das Hallenbad. Insgesamt sind derzeit neun Stellen unbesetzt. Zudem werden Bufdis und Mitglieder für die freiwillige Feuerwehr gesucht.

Die Website kommt in frischen Farben daher und informiert detailliert über die Vorzüge einer Tätigkeit bei der Gemeinde. So arbeiten etwa 75 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Teilzeit, auch Führungskräfte wie Jürgen Weinert. Einen Tag in der Woche nimmt er sich frei, um sich um seine Tochter zu kümmern. „Das ist mein Papa-Tag“, sagt er stolz. Die Flexibilität der Arbeitszeit geht sogar so weit, dass es keine Kernarbeitszeiten mehr gibt. „Hauptsache der Laden läuft“, sagt Weinert. Wie die Mitarbeiter sich organisieren, bleibt ihnen überlassen. Auch Homeoffice sei kein Problem. „Wir haben eine sehr moderne Betriebsvereinbarung dazu.“

Die Personalratsvorsitzende der Gemeinde Lilienthal, Petra Sogretzki, findet, dass die Gemeinde gerade im betrieblichen Gesundheitsmanagement Vorreiter ist. So werde das Lauftraining etwa auf die Arbeitszeit angerechnet. Auch seien Massagen am Arbeitsplatz möglich. Und es werde ein Kursus für gesundes Kochen angeboten. Die Bauhofmitarbeiter hätten sogar einen Kursus für gesundes Grillen absolviert. Ergonomie sei ebenfalls ein großes Thema. Ansprechpartnerin für das betriebliche Gesundheitsmanagement im Rathaus ist Franziska Schaub.

Wer sich für einen Job bei der Gemeinde Lilienthal interessiert, kann sich ab sofort auch online über das neue Portal bewerben. Damit verabschiedet sich die Gemeinde von dem bisherigen anonymisierten Bewerbungsverfahren, das vor allem der Chancengleichheit dienen sollte und per Mail über die alte Website organisiert wurde. „Wir gehen mit der Zeit und bieten Online-Bewerbungen an“, so Weinert. Auch weiterhin will die Gemeinde Anzeigen etwa in der Tageszeitung schalten, um neues Personal zu gewinnen.

Drei Wochen lang hat der IT-Experte der Gemeinde, Frank Beier, an der neuen Internetpräsenz gearbeitet. Auch wenn das moderne Design im Vordergrund steht, ist es nicht der Hauptgrund für das Relaunch. „Vor allem können die Informationen jetzt endlich auch auf mobilen Endgeräten abgerufen werden“, erklärt Weinert den entscheidenden Unterschied zu der bisherigen, zehn Jahre alten Website. Inhaltlich hat sich auf lilienthal.de hingegen wenig verändert. „Wir haben die alten Rubriken beibehalten“, so Weinert.

Die bisherigen Rückmeldungen zum neuen Internetauftritt seien durchweg positiv, verrät der Fachbereichsleiter. Nun hofft die Gemeinde, dass die Website auch mehr genutzt wird. „Aktuell sind die Nutzerzahlen gestiegen“, so Weinert. Offenbar wollen viele Bürgerinnen und Bürger wissen, wie sich die Gemeinde im Internet neu präsentiert. Die alte Website hatte etwa 400 Nutzer am Tag.