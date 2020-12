Im Landkreis Osterholz gibt es das Kurzstreckenticket seit 2018. (Peter von Döllen)

Landkreis Osterholz. Der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) führt zum 1. Januar 2021 ein Kurzstrecken-Ticket ein. Es gilt verbundweit mit Ausnahme der Städte Bremerhaven und Delmenhorst; eine einfache Fahrt für drei weitere Stationen in Bus oder Straßenbahn kostet 1,50 Euro. In Bremen bietet die BSAG auch Vierer-Tickets für 1,40 Euro je Fahrt an. Erhältlich sind die neuen Fahrscheine in den Fahrzeugen, am Automaten, in den Vorverkaufsstellen, über das BOB-System und als Handy-Ticket in der Fahrplaner-App des VBN.

Mit dem Kurzstrecken-Ticket bestehe eine umweltfreundliche Alternative zum Pkw für kurze Strecken, erklärt der VBN. Der Verband reagiere damit auch auf Erkenntnisse der Regionalstudie „Mobilität in Deutschland 2020“, wonach 50 Prozent aller täglichen Wege im unmittelbar privaten Nahbereich stattfinden, vor allem für Einkauf und Freizeit. Kurzstreckentickets seien zudem seit 2018 erfolgreich als Modellversuch im Landkreis Osterholz getestet worden. In Bremen gibt es Kurzstreckentickets schon lange, Delmenhorst bietet mit dem City-Ticket etwas Ähnliches.

Es gibt aber auch Einschränkungen: Bei den Regionalbuslinien innerhalb Bremens gilt das VBN-Kurzstreckenticket nur zwischen gesondert gekennzeichneten Haltestellen, wobei nicht bediente Haltestellen mit zählen. In Zügen, S-Bahnen sowie Schnellbuslinien und Fahrten über die Autobahn ist der neue Fahrschein nicht nutzbar. Weitere Infos auf www.vbn.de oder rund um die Uhr unter 0421/ 59 60 59.