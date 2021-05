Der dritte Band "Worpswede – Menschen, Bilder und Geschichten" ist im Bremer Kellner Verlag (ISBN 978-3-95651-286-5) erschienen und kostet 12,90 Euro. (Lars Fischer)

Worpswede. Mit der 800-Jahr-Feier Worpswedes 2018 hat der noch junge Heimatverein begonnen, eine Schriftenreihe zur Geschichte des Ortes herauszugeben. Zum damaligen Buch, das mittlerweile in zweiter Auflage erhältlich ist, kam 2019 ein 100-seitiges Magazin mit weiteren Aufsätzen zu Themen der Orts- und Regionalgeschichte. Die Reihe wird nun mit einem zweiten Magazin fortgesetzt, das ebenfalls den Untertitel „Menschen, Bilder und Geschichten“ trägt.

Auf diesmal 136 Seiten beleuchten acht Autoren einzelne Aspekte des Künstlerorts, die häufig gar nichts oder nur indirekt mit der Kunst zu tun haben. In der Regel sind die Autoren versierte Hobbyhistoriker, die sich in ihren Fachgebieten als profunde Experten erweisen, so etwa das Lilienthaler Ehepaar Klepsch, das zahlreiche Schulchroniken der Region sichtete, auswertete und transkribierte. Gisela Klepsch hat zudem aus Nachlass-Dokumenten die Geschichte von Cord Martin Kück nacherzählt, der 1874 als 16-Jähriger in die USA auswanderte und 13 Jahre später nach Worpswede zurückkehrte. Reinhold Klepsch, der im vergangenen Jahr gestorben ist, blickt in die Schulchroniken zu Zeiten des Ersten Weltkriegs.

Der zentrale Text des Magazins ist ebenfalls ein historischer: Die Hamburger Lehrerin Frieda Blumhagen berichtet ausführlich von ihrer „Pfingstfahrt nach Worpswede“ im Jahr 1917, die „Fotogruppe 16“ hat die Reise nachvollzogen und zeigt markante Punkte, wie sie heutzutage aussehen, während die übrigen Beiträge vor allem mit historischen Fotos und Dokumenten bebildert sind – so auch die biografische Arbeit von Petra Jähnke und Astrid Raff über die Weberin Elisabeth Vatheuer, die gleichzeitig die Entstehungsgeschichte des Philine-Vogeler-Hauses, der heutigen Touristinfo, miterzählt.

Der Sozialwissenschaftler und frühere Ratsherr Frank Schmidt setzt seine Aufarbeitung der Ratspolitik der Nachkriegszeit mit einem Kapitel über die 1950er-Jahre fort, während Burckhard Rehage, Vorsitzender der Heinrich-Vogeler-Gesellschaft, über die schwierige Aufarbeitung der NS-Zeit berichtet. Zwei Beiträge stammen von Hans-Jürgen Rabenstein; er schreibt über den Erhalt des vom Abriss bedrohten Barkenhoffs in den 1970er-Jahren und dem sogenannten Sandkrieg zwei Jahrzehnte zuvor, der letztendlich zur Gründung der Stiftung Worpswede und zum Erhalt dessen, was heute Weyerberg genannt wird, führte.