Max Rinke, Rainer Ziegeler, Stefan Molkentin und Bastian Grimm (von links) sind mit Grill, Würstchen und Saucen schon gut auf "OHZ grillt an" eingestimmt. (Christa Neckermann)

Osterholz-Scharmbeck. „Wir haben einige neue Aussteller gewinnen können“, sagte Stefan Molkentin vom Wirtschaftstreff Osterholz-Scharmbeck und zählte auf: „Einen Saucen-Hersteller, einen Olivenöl-Direktimporteur, eine Senfmanufaktur, einen Gin- und einen Likörhersteller“. Gut nachgefragt wurden im vergangenen Jahr auch die ungarischen Baumstriezel, die ebenfalls wieder auf dem Marktplatz zu finden sein werden.

Zum 13. Mal heißt es am Sonntag, 1. März, zwischen 13 und 18 Uhr „OHZ grillt an!“. Kombiniert mit einem verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt und im Einkaufspark Meyerhoff in Buschhausen ist das Grill-Event als Familienfest ausgelegt. Neben 45 Ausstellern, darunter zwölf bis 14 Grillstationen, finden die Osterholz-Scharmbecker und ihre Gäste eine Hüpfburg vor, ein Kinderkarussell und eine Wurfbude. Außer Grillgut frisch vom Rost oder aus dem Smoker servieren die Standbetreiber den Gästen auch Crêpes, Schmalzkuchen, Hot Dogs und Süßwaren. Zudem gibt es Eis, Brezeln, Fischwaren und Langos. Auch zwei Food-Trucks machen Halt auf dem Marktplatz und in der Kirchenstraße. In einem können sich die Besucher an Grünkohl- oder Pilzpfanne sattessen, im anderen Truck werden mexikanische Burritos zubereitet.

„Wir haben auch wieder für ein interessantes musikalisches Programm gesorgt“, kündigte Bastian Grimm, Vorsitzender des Wirtschaftstreffs, an. Buchstäblich zusammengetrommelt werden die Besucher ab 14 Uhr vor der Bühne auf dem Kirchenvorplatz. Die Stick-Flix, die Samba-AG aus dem Lernhaus im Campus, wollen dem kühlen Märzwetter heiße Samba-Rhythmen entgegensetzen. Von 15 bis 18 Uhr bringt die Gruppe Flatbilly DeVille, angeblich „die beste Countryband südlich der Wilhelm-Kaisen-Brücke“, zünftige Country- and Western-Stimmung auf den Kirchenvorplatz. „Beer Pump“, „Can’t Kill Me“, „Dirty Doerte Creek“ und viele weitere Songs, die Flatbilly Mike, Speck Halz, Till Billy und Sonicsmith Scott im Repertoire haben, verheißen kurzweiligen Musikgenuss.

„Das Angebot an ganz unterschiedlichem Grillgut war uns wichtig“, machte Stefan Molkentin deutlich. Die Besucher dürfen sich also über ein breites Angebot an verschiedenen Fleisch-, Fisch- oder Gemüsesorten freuen, die nichtsdestotrotz ein harmonisches Miteinander an den verschiedenen Grillstationen auf den Holzkohle- oder Gasgrills feiern sollen. „Es darf ganz viel probiert und gekostet werden“, versprachen die Veranstalter. Die Zeiten des „Einheitslooks aus Bratwurst, Nackensteak und Hamburger auf dem Grill“ seien spätestens seit der ersten Veranstaltung von „OHZ grillt an!“ passé.

Ganz Neugierige finden auf der Facebook-Seite des Wirtschaftstreffs Osterholz-Scharmbeck schon jetzt einige Informationen zu den Ausstellern und weitere Hintergrundinformationen zu dem Event.