Das Gute ist so nah: Eine neue Internetplattform soll die den Menschen in und um Bremen das Landleben näher bringen. (Jonas Kako)

Borgfeld/Blockland. Die neue Seite hat es in sich. Im besten Fall sorgt sie für mehr Klimaschutz, hilft, Ressourcen zu schonen und verbessert den CO2-Fußabdruck. Aufgrund der großen Nachfrage nach regionalen Produkten und Dienstleistungen bündelt ein neues Internet-Portal Ferienadressen von Ponyhöfen in Bremen und verrät, wo man frische Eier von glücklichen Hühnern in Fußnähe kaufen kann. Wer www.regional-leben.de in eine Suchmaschine eingibt, bekommt das ganze Spektrum des Bremer Landlebens live und in Farbe zu sehen und zu hören. Ab Dienstag, 2. Juli, geht das Forum des Bremischen Landwirtschaftsverbandes an den Start.

„Wir wollen Menschen in der Region miteinander vernetzen“, erklärt Verbandsgeschäftsführer Christian Kluge. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen via Mausklick Produkte und Dienstleistungen finden, die die Bauernhöfe vor Ort vermarkten. Aufgelistet sind Hofcafés und -läden, landwirtschaftliche Betriebe mit eigener Milchproduktion, Höfe, die Ferienwohnungen vermieten, Eiscafés, Schlachtbetriebe, Hofmolkereien und Käsereien. Der Bremische Landwirtschaftsverband zeichnet für das umfangreiche Projekt verantwortlich und hat hunderte Adressen und Bilder nach Themen und Stadtteilen sortiert. Auch mit dem Umland sei der Verband im Gespräch, um die Angebote miteinander zu verknüpfen.

„Regional leben“ will die Möglichkeit bieten, Ferienwohnungen in der Nachbarschaft ausfindig zu machen, unverpackte Produkte direkt vom Erzeuger zu präsentieren und Landwirte und Städter miteinander ins Gespräch zu bringen. Versehen ist die Seite mit einem Kalender, auf dem eine Einkaufsliste mit saisonalem Obst und Gemüse zu finden ist. Eine Köchin bereitet am Bildschirm Gerichte zu, die nachgekocht werden können und sich nach der hiesigen Ernte richten.

„Wir wollen eine Alternative zu spanischen Erdbeeren im Februar anbieten und den Menschen zeigen, wo sie im Sommer frische Beeren selber pflücken können“, erklärt Kluge. Der Landwirt versteht die Plattform als Anregung und will Impulse setzen. Konventionelle Produkte stehen hier neben Bioware. „Aus unserer Sicht waren wir nie getrennt“, unterstreicht der Agraringenieur.

Regional leben

Die Landwirte hoffen indes, dass Verbraucherinnen und Verbraucher zukünftig genauer hingucken, wenn sie Produkte konsumieren. Die Plattform könne ein erster Schritt sein, um sich mit dem Thema Lebensmittel aus der Region zu beschäftigen. „Wir werden alle erstaunt sein, wie vielfältig das Angebot ist“, unterstreicht Kluge.

Sein Verband will die Landwirte in der Region unterstützen, die seit Jahrzehnten mit stagnierenden Lebensmittelpreisen zu kämpfen haben. Das sei in anderen Ländern anders. „In allen anderen Bereichen haben wir Kostensteigerungen“, zählt Kluge auf. Einerseits seien hochwertige Produkte in Siegel-Qualität gefragt. Andererseits zeigen Untersuchungen, dass Konsumenten zwar gern hochwertige Lebensmittel mit Tierwohl-Siegel kaufen würden, im Supermarkt dann aber doch zum Billigprodukt greifen.

Auch bei der Milch sei das so. 33 Cent bekommen konventionelle Milchbetriebe zurzeit für den Liter, Biohöfe rund 43 Cent. Vor drei Jahren sanken die Preise sogar auf 20 Cent. Die Konsequenz: Viele Höfe in Bremen und im Umland gaben ihre Betriebe auf oder suchten nach einem zweiten Standbein, beispielsweise mit der Vermietung von Ferienwohnungen. 145 Höfe gibt es zurzeit noch in Bremen. Tendenz fallend. Experten rechnen mit einer Halbierung der landwirtschaftlichen Betriebe bis 2023. Kluge hofft, dass es weniger sein werden. Aber so richtig optimistisch klingt er dabei nicht. Immer weniger junge Frauen und Männer wollen die Höfe ihrer Eltern übernehmen. Viele hätten den Frust hautnah mitbekommen, den ihre Familien in den vergangenen Jahren erlebt hätten. „Bauern, das waren in den Augen vieler Menschen Umweltvergifter, Tierschänder und Subventionsverschwender“, sagt Kluge. Erst ganz allmählich würden sich diese Vorurteile auflösen.

Das Projektziel der Plattform sei deshalb auch, einen gemeinsamen Nenner zwischen Landwirten und Verbrauchern zu finden. „Der Vorteil an Bremen ist, wir haben 500 000 Verbraucher vor unserer Hoftür.“ Für den Verband sei es wichtig, in der Bevölkerung ein Bewusstsein zu schaffen, dass hiesige Lebensmittel immer die bessere Alternative zu Produkten mit langen Anfahrtswegen seien.

Unterstützt wird die Plattform auch von Blocklander und Borgfelder Landwirtinnen und Landwirten. Christa Garbade von der Pferdepension Hof Stein findet es „auch als Vermieterin eines Hofladens super, alle Angebote mal auf einen Blick zu haben.“ Landwirtin Heike Klatte aus Borgfeld findet es interessant, „sämtliche Kernkompetenzen auf einen Blick zu bündeln. Wir haben viele Pferdehöfe in Oberneuland, idyllische Ferienwohnungen und Cafés im Blockland. Und immerhin noch einige wenige Landwirte in Borgfeld, die ihre Produkte ab Hof verkaufen.“ Biolandwirt Harje Kaemena lobt „die Sichtbarkeit“, die die Landwirtschaft so bekommen werde. Viele Homepages würden aufgrund des Arbeitsaufwands in der Landwirtschaft doch eher vernachlässigt, wisse er aus eigener Erfahrung. „Auch kleinere Betriebe haben so die Möglichkeit mit schlankem Aufwand im Netz präsent und gut sichtbar zu sein.“