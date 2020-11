Worpswede. Der Johannishag in Ostersode ist ein Lebensort für Menschen mit und ohne Behinderungen. In den vergangenen Jahren sind in rascher Folge Wohnhäuser, Werkstätten, ein Gebäude für die Verwaltung sowie die Küche und ein Festsaal entstanden. Mehr als 60 Menschen leben dort, das gemeinsame Leben und Arbeiten unterstützen Fachkräfte. Auf dem Gelände entsteht nun ein neues Zuhause speziell für ältere Menschen mit Behinderungen. 1,4 Millionen Euro investiert die Stiftung Leben und Arbeiten in das inklusive Wohnprojekt. 500 000 Euro kommen zusätzlich als Förderung von der EU und dem Land Niedersachsen. Am Freitag ist Richtfest, coronabedingt ohne Gäste.

„Im kommenden Sommer werden die ersten Bewohnerinnen und Bewohner das neue Gebäude beziehen können“, kündigt Karsten Kahlert, Mitglied des Vorstands der Stiftung Leben und Arbeiten, an. Rund 400 Quadratmeter groß ist das Haus. Im Obergeschoss sollen zwei etwa 45 Quadratmeter große Wohnungen für jeweils zwei Bewohner entstehen. Im Erdgeschoss sind Appartements für fünf Menschen mit hohem Pflegebedarf sowie Therapieräume vorgesehen. Der 50 Quadratmeter große Innenhof soll ruhelosen Bewohnern einen sicheren Raum für Bewegung bieten.