Arche-Hof Initiatoren David Dahrms und Friederike Reinsch auf der Borgfelder Kinder- und Jugendfarm. (Petra Scheller)

Borgfeld. Noch ist die Borgfelder Kinder- und Jugendfarm eine ganz normale Tierfarm. Doch das könnte sich bald ändern. Naturpädagogin Friederike Reinsch und der pädagogische Mitarbeiter der Hans-Wendt-Stiftung, David Dahrms, haben gerade alle Hände voll zu tun. Schon vor ein paar Wochen haben die beiden vier Pommersche Landschafe am Lehester Deich in Empfang genommen. Damit ist die Sammlung der vom Aussterben bedrohten Tierarten, die in Borgfeld ein neues Zuhause finden sollen, komplett. In sechs Monaten hoffen Dahrms und Reinsch darauf, eine Plakette der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen (GEH) am Eingang der Kinder- und Jugendfarm aufhängen zu können: Die Auszeichnung „Arche-Hof“ kennzeichnet ein Zukunftsexperiment. Ziel ist es, traditionelle Nutztierrassen zu erhalten und in Zeiten von Massentierhaltung an die Vorzüge indigener Tierarten zu erinnern – und diese zu züchten.

Die rauhwolligen dunkelbraunen Pommerschen Landschafe stehen auf der Kinder- und Jugendfarm neben Leine-Schafen, Fränkischen Gänsen, Melchener Hühnern und Ostfriesischen Möwen. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine alte Hühnerrasse. „Diese Tiere sind robust und gesund, weil sie an unsere klimatischen Bedingungen angepasst sind“, erklärt Naturpädagogin Reinsch beim Gang über die Tierfarm. „Viele Menschen wissen, dass Wildpflanzen und Wildtiere aussterben“, erklärt Reinsch. Aber nur wenigen sei bekannt, dass ähnliches auch in der Landwirtschaft mit Nutztieren passiere. „Unsere Nahrungsmittel bestehen heute nur noch aus wenigen Hochleistungssorten“, so die Pädagogin. Die Pommerschen Schafe kommen von einem Züchter aus Niendorf. Zurzeit müssen sie sich erst einmal einleben, erzählt Reinsch. Dicht aneinandergekuschelt schieben sich die Schafe über das weitläufige Gelände der Tierfarm.

„In Deutschland stehen 100 Rassen auf einer Roten Liste der gefährdeten Nutztierrassen“, berichtet Reinsch weiter während sie sich um die Leine-Schafe kümmert. Die Farm wolle zukünftig einen Beitrag leisten, damit die Tiere wieder ein Zuhause hätten. Um als Arche-Hof zertifiziert zu werden, gebe es strenge Auflagen. Unter anderem solle den Tieren ausreichend Auslauf zur Verfügung stehen. Bedingung sei auch, dass die Tiere in Gruppen zusammenleben können. Bei der Fütterung müssen Arche-Hof-Betreiber einen möglichst hohen Anteil betriebseigener heimischer Futtermittel zur Verfügung stellen. „Die Fütterung soll entsprechend dem Bedarf und der Genügsamkeit der Rassen ausgerichtet sein“, erklärt Dahrms. Um alle Regeln einzuhalten, haben sich Dahrms und Reinsch in einer Regionalgruppe von Arche-Hof-Betreibern vernetzt.

Die Höfe müssen nach Vorgaben des ökologischen Landbaus bewirtschaftet – oder extensiv geführt werden. Voraussetzung ist die Haltung von mindestens drei Rassen aus zwei verschiedenen Tiergruppen. Reinsch und Dahrms haben sich für Geflügel und Schafe entschieden sowie für ein Pferd, das auf der Kinder- und Jugendfarm für therapeutische Reitstunden zur Verfügung steht.

Neben der Farmarbeit sind die beiden Arche-Hof-Initiatoren auch für Zuchtbücher, Verwaltungsaufgaben und zukünftige Führungen auf dem Hof zuständig. Auch der Vermarktungsaspekt von Produkten spielt für die Hofbetreiber eine Rolle. Reinsch und Dahrms werden in den Handel mit landwirtschaftlichen Produkten einsteigen, die die Tierhaltung abwirft. Wolle und Eier sollen im kommenden Jahr auf Märkten verkauft werden. Mit von der Partie sei auch ein Imker, der künftig Kurse auf dem Gelände der Farm anbieten will.

Zur Sache

Das Arche-Hof-Projekt

Die Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen (GEH) engagiert sich seit über 30 Jahren für die Erhaltung von Nutztierrassen. Das Arche-Hof-Projekt wurde im Jahr 1995 ins Leben gerufen und umfasst bundesweit rund 100 Höfe.

Laut Welternährungsorganisation stirbt im Schnitt jeden Monat eine alte Nutztierrasse aus. Alte Rassen sind an Klima und Standorte einer jeweiligen Region angepasst. Allein in Deutschland stehen mehr als 100 Nutztierrassen auf der Liste gefährdeter Arten. Engagement und Ideen seien gefragt, die Tiere so in die Nutzung einzubinden, dass eine langfristige Erhaltung gewährleistet sei, fordert die GEH. Rund 2200 Aktivisten haben sich dafür zusammengeschlossen. Darunter Landwirte, Hobbyhalter, Agrarwissenschaftler und Tierärzte.

Ziel ist es, vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen aktiv zu erhalten und zu züchten. Arche-Hof-Betreiber integrieren alte Rassen in ihr Betriebskonzept und stellen landwirtschaftliche Produkte her. In anschaulichen Hofführungen soll ein umfassender Einblick in die Geschichte der Tierrassen, ihrer gegenwärtigen Situation und ihrer Zukunftsperspektive eröffnet werden.

Der Begriff „Arche- Hof“ ist beim Deutschen Patentamt als Marke eingetragen, das Emblem rechtlich geschützt worden. Demnach können nur anerkannte Höfe den Titel Arche-Hof tragen. Die Borgfelder Kinder- und Jugendfarm will demnächst dazugehören.