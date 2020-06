Jörn Broeksmid und Ulrike Selinger auf dem Borgfelder Spielplatz Kiebitzbrink. Weiteres neues Gerät soll demnächst hinzukommen. (JASPERSEN)

Borgfeld. Das alte Klettergerüst ist in die Jahre gekommen, ein neues muss her. Oder soll auf dem Spielplatz am Kiebitzbrink in Borgfeld etwas ganz anderes entstehen? Kinder, Eltern und Anwohner dürfen sich Gedanken machen, wie sie den Bereich für die Drei- bis Zehnjährigen auf dem Spielplatz gestalten würden. Die Mitarbeiter des Fachdienstes Spielraumförderung im Amt für Soziale Dienste sammeln die Ideen diesmal kontaktlos online sowie per Post.

„Alle Kinder können ihre Wünsche und Ideen einbringen“, heißt es in einer Mitteilung des Sozialressorts. „Auch Anwohnerinnen und Anwohner sind gefragt, damit bei der Planung möglichst viele Blickwinkel einfließen können.“ Auf das sonst in Bremen übliche Beteiligungsverfahren mit Planungsparty, Modellbau und Mitmachstationen müsse die Behörde mit Rücksicht auf die coronabedingten Abstandsgebote und Hygieneregeln verzichten. Stattdessen soll in diesem Jahr ein Fragebogen aus vier einfachen Fragen und mit viel Platz für kreative Einfälle in der Nachbarschaft und über die umliegenden Kindergärten verteilt werden. Dieser kann unter www.bplan-bremen.de (unter Beteiligung Spielplatz Kiebitzbrink, Online-Fragebogen) auf der Homepage ausgefüllt werden.

Wer den Fragebogen lieber erst einmal ausdrucken möchte, findet dafür ebenfalls eine Datei im Internet. Der ausgefüllte Bogen sollte bis spätestens Dienstag, 23. Juni, per Post zurückgeschickt werden an das Amt für Soziale Dienste, Sozialzentrum 6, Fachdienst Spielraumförderung, Olesya Golovan, Pfalzburger Straße 69A in 28207 Bremen. „Die Kinder können ihre Vorstellungen gern auch in Form von Bildern festhalten“, heißt es im Aufruf der Stadt. „So können sie einzelne Spielgeräte oder den ganzen Spielplatz malen. Auch die Bilder fließen in die Planung mit ein.“

Eine weitere Möglichkeit, den Fragebogen abzugeben, besteht am 23. Juni. Zwischen 16 und 17.30 Uhr steht auf dem Spielplatz Kiebitzbrink in Borgfeld eine Spielplatz-Planungs-Box, die gefüllt werden darf. Zu beachten sind dabei die geltenden Spielplatzregeln zum Schutz vor Verbreitung des Coronavirus'.

Das marode Klettergerüst mit Rutsche übrigens soll abgebaut werden, so das Jugendressort. Es sei nicht mehr sicher, sagen Fachleute.