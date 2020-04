Die Integrierte Gesamtschule Lilienthal bereitet sich auf den Re-Start des Unterrichts am 27. April vor. In den Klassenzimmern darf immer nur ein Schüler an einem Tisch sitzen. (Sina Krause)

Lilienthal/Grasberg. Am Montag geht die Schule für die Abschlussklassen nach dem wochenlangen Lockdown wieder los. Aber nichts wird so sein wie vor dem Ausbruch des Coronavirus. Die Integrierte Gesamtschule in Lilienthal erwartet rund 120 Schülerinnen und Schüler zum Neustart. Sie alle müssen sich auf strenge Abstands- und Hygieneregeln einstellen. Die Schule empfiehlt dringend, Masken zu tragen, Pflicht ist dies allerdings nicht. „Es fühlt sich nicht gut an“, sagt Schulleiterin Karina Kögel-Renken. Die Angst vor Ansteckung sei nach wie vor groß.

Noch ist nicht klar, wie viele Schülerinnen und Schüler genau am Montag tatsächlich zum Unterricht an den Standorten in Lilienthal und Grasberg erscheinen werden. „Einige gehören zur Risikogruppe oder haben Angehörige, die zur Risikogruppe zählen “, berichtet die Schulleiterin. Klar sei lediglich, dass die Abschlussklassen zunächst in 13 Halbgruppen mit je maximal 15 Schülerinnen und Schülern unterrichtet werden. Dies betrifft die Zehntklässler, die den Sekundarabschluss I machen wollen, sowie die Neuntklässler, die den Hauptschulabschluss anstreben. Den ersten Abiturjahrgang wird es an der IGS erst im kommenden Jahr geben.

„Es ist zu befürchten, dass wir die Abstandsregeln nicht einhalten können und die Infektionszahlen wieder steigen“, sagt die Schulleiterin und meint damit nicht nur die IGS. Nichtsdestotrotz tut sie alles, um sowohl die Lehrkräfte als auch die Schülerinnen und Schüler so gut es geht zu schützen. Vorbereitungen werden nicht nur in der Schule, sondern auch im Home-Office getroffen. Bereits seit Mittwoch gilt eine Unterrichtsverpflichtung für alle Schülerinnen und Schüler für die Teilnahme am Homeschooling über die Internetplattform IServ. „Wir mussten den Server wegen Überlastung austauschen“, berichtet die Schulleiterin von technischen Problemen, die nun aber gelöst seien.

Der Infektionsschutz beginnt schon vor der Schule. Die Buslotsen sind angewiesen, für Abstand an den Haltestellen zu sorgen. Dies betrifft die beiden Schulstandorte sehr unterschiedlich. So liegt der Anteil der Fahrschülerinnen und -schüler in Grasberg bei 80 Prozent, in Lilienthal bei 50 Prozent. „Wer kann, fährt mit dem Fahrrad“, weiß die Schulleiterin. Ob im Bus eine Maskenpflicht gilt, ist noch unklar, weil die Schulbusse zum Linienverkehr gehören, und dort ist die Maske Pflicht. Die Schule empfiehlt jedoch einen Mund-Nasenschutz zu tragen, um vor allem andere zu schützen.

In den Klassenzimmern darf immer nur ein Schüler an einem Tisch sitzen. Dazwischen gilt der Mindestabstand. Es gab also ein großes Stühlerücken in der IGS. Auf den Fluren hängen Schilder mit den neuen Hygienevorschriften: „Hände waschen, Abstand halten, Masken auf!“ An Seife mangele es die IGS nicht, auch Handtuchpapier sei genug vorhanden, betont die Schulleiterin. Allerdings ist Karina Kögel-Renken froh, dass zunächst einmal nur die Abschlussklassen zum Schulstart kommen. Die neuen Regeln seien den Älteren besser zu vermitteln als etwas den Fünft- oder Sechstklässlern.

Jeden Tag ist die Schulleitung jetzt vor Ort, um den Neustart zu organisieren. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir früher informiert werden“, so Kögel-Renken. Allerdings sei das derzeit kaum möglich, weil sich die Vorgaben aus dem Kultusministerium Tag für Tag änderten. Erst am Donnerstagmorgen seien die neuen Hygieneregeln veröffentlicht worden. Gleichwohl hat die Schulleiterin Verständnis für die Behörden: „Wir alle sind Suchende in diesen schwierigen Zeiten. Ich denke, alle geben ihr Bestes.“ Ob das am Ende reichen wird, weiß auch Karina Kögel-Renken nicht.

Die Leiterin der IGS hätte es besser gefunden, die Prüfungen für dieses Jahr abzusagen. „Das sind einfach keine fairen Bedingungen“, so Kögel-Renken. Noch Jahre später würden die Schulabgänger dieses Jahres „der Corona-Jahrgang“ sein, der keinen richtigen Abschluss gemacht habe, befürchtet sie. Tatsächlich engagiert sich die Schule sehr, um die Prüflinge gut vorzubereiten, „aber das hat seine Grenzen“, räumt die Pädagogin ein. Das Homeschooling der vergangenen Wochen könne den Präsenzunterricht nicht ersetzen.

Abstriche wird die Schule auch in konzeptioneller Hinsicht machen müssen. „Unter diesen Bedingungen ist nur Frontalunterricht möglich“, so Kögel-Renken. Das trifft die Gesamtschule, die in der Vergangenheit vor allem auf die Arbeit in kleinen Gruppen gesetzt hat, besonders hart. Auch Inklusion sei in Corona-Zeiten nicht möglich, bedauert die Schulleiterin. Der Förderunterricht müsse separat stattfinden.

Zur Sache:

Der Unterricht an den allgemeinbildenden Schulen beginnt am Montag, 27. April, mit den Abschlussklassen. Dies betrifft sowohl die Abiturienten sowie die Prüflinge in den Klassen neun und zehn. Eine Woche später am Montag, 4. Mai, beginnen die Viertklässler wieder mit dem Unterricht. Am 11. Mai werden die zwölften Klassen wieder zur Schule gehen, am 18. Mai folgen die Klassenstufen zehn, neun und drei. Alle übrigen Jahrgänge folgen von Ende Mai bis Mitte Juni. Für alle Schülerinnen und Schüler, die noch nicht wieder in die Schule gehen, gilt ein verpflichtendes Homeschooling. Dies geht aus Mitteilungen des niedersächsischen Kultusministeriums und des Landkreises Osterholz hervor.

Für die Organisation des Unterrichts in der Schule werden alle Klassen und Kurse in je zwei Gruppen aufgeteilt. Die Einteilung obliegt den Schulen. Die Gruppen können täglich oder wöchentlich wechseln. Der Schwerpunkt liegt auf den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch. Ein Ganztagsunterricht findet nicht statt.

Mit dem Schulbeginn am 27. April gilt der reguläre Fahrplan für die Schülerbeförderung. Im Bus sind die Abstandsregeln einzuhalten. Eine Maskenpflicht gibt es in der Schule nicht. Es wird jedoch empfohlen, einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Anders verhält es sich im Schulbus, der im Landkreis Osterholz zum Linienverkehr gehört. Hier gilt die allgemeine Maskenpflicht.