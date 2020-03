Zeitzeuge Walter Wengoborski erinnert sich genau an den Tag der Flucht aus Kaseburg – den Tag, an dem sich sein Leben für immer änderte. (CARMEN JASPERSEN)

Ritterhude. Walter Wengoborski war zwölf Jahre alt, als er aus seinem vertrauten Leben gerissen wurde. „Ich habe es noch genau vor Augen“, erzählt der heute 86-Jährige. Der Fuhrwagen habe vor dem Haus in Kaseburg gestanden, beladen mit dem Nötigsten. Die Pferde seien vorgespannt gewesen. Die Mutter saß auf dem Bock. Da habe ihr Nachbar, der Ortsgruppenleiter der NSDAP, in die Zügel gegriffen und sie aufgefordert, vom Wagen runterzukommen. „Hitler werde seine Wunderwaffe einsetzen, sagte er“, erinnert sich Walter Wengoborski. Er habe vom Endsieg geredet. „Er wollte unbedingt verhindern, dass meine Mutter flüchtete.“ Dramatisch sei das gewesen.

Als einer von sieben Ritterhudern hat Walter Wengoborski 2005 Schülern der Haupt- und Realschule, von der Flucht, der Ankunft in Ritterhude und dem Neustart in der Fremde erzählt. Der Vegesacker Filmemacher Wilhelm Rösing fügte diese Interviews zu dem Film „Flucht und Vertreibung – Zweite Heimat Ritterhude“ zusammen. „An diesem Film mitzuwirken, war mir eine Herzensangelegenheit; das, was damals passiert ist, soll nicht in Vergessenheit geraten“, sagt Walter Wengoborski.

Der 86-Jährige lebt in Ritterhude – in dem Haus, das sich seine Eltern 1953 in Alt-Ritterhude bauten. Bis dahin hatten sie sieben lange Jahre in einer Baracke auf dem heutigen neuen Friedhof „gehaust“. Ohne fließend Wasser, ohne Strom. Eine sogenannte Willkommenskultur, von der heute gesprochen werde, habe es damals nicht gegeben, erzählt er. „Nur in Einzelfällen.“ Meist seien sie, die Flüchtlinge, geringschätzig behandelt worden. „Warum geht ihr nicht dahin zurück, woher ihr gekommen seid?“, hätten sie zu hören bekommen. Aber ein Zurück gab es nicht; für keinen von ihnen. Und von ihnen gab es nach dem Krieg viele in Ritterhude. Lebten 1939 gerade einmal 2915 Menschen in Ritterhude, zählten die Behörden 1949 bereits 5718 Einwohner. Davon waren 2030 sogenannte echte Flüchtlinge. 328 waren evakuiert und 17 fielen in die Kategorie „Ausländer“. Fast jeder Zweite war somit neu in Ritterhude.

Bis zur Flucht an jenem 23. März 1945 hatte seinen Eltern eine Gastwirtschaft in Kaseburg gehört, erzählt Walter Wengoborski. Das alte Bauern- und Fischerdorf liegt auf einer Insel und gehört heute zum Verwaltungsbezirk Swinemünde in Polen, direkt an der Grenze zu Deutschland. Zuvor hatten die Wengoborskis in der Nähe von Berlin einen gepachteten Gasthof bewirtschaftet, hatten Geld für den Traum vom Eigentum gespart, den sie sich bei Swinemünde verwirklichen konnten.

Dort traf der junge Walter auf russische Kriegsgefangene, die beim Bau eines Schnellboothafens eingesetzt wurden. „Sie wurden schlimm behandelt; ich habe gesehen, wie auf sie eingedroschen, wie sie geschlagen wurden; sie hatten kaum Essen und Trinken“, erzählt er. Er habe ihnen Brot und Kartoffeln gebracht und im Tausch dafür selbst gebasteltes Spielzeug bekommen. Seine positive Erfahrung mit diesen Männern habe im krassen Widerspruch zu allem gestanden, was ihm im Deutschen Jungvolk erzählt wurde. „Diesen Widerspruch – den habe ich als Kind nicht verstanden.“

Im März 1945 spitzte sich die Lage zu. „Mutter hörte heimlich den Feindsender und wusste genau, was passierte.“ Sie habe ihm eingetrichtert, nichts davon seinem Fähnleinführer beim Jungvolk zu erzählen. „Sonst werden die mich noch einsperren, hatte sie gesagt“, erinnert sich ihr Sohn. Keine zwei Wochen zuvor, am 12. März, war Swinemünde bombardiert worden. „Wir sollten an dem Morgen vom Arbeitsdienst aus Fahrräder in den Ort bringen.“ Die Räder waren aber nicht fertig, sie sollten später wiederkommen, sei ihnen gesagt worden.

Dazu kam es aber nicht mehr: Um 12 Uhr heulten plötzlich die Sirenen. Es dauerte nur eine Stunde, bis Swinemünde in Schutt und Asche lag, in dieser Zeit waren bis zu 23 000 Menschen getötet worden. „Auch bei uns im Ort waren Bomben gefallen“, erinnert sich der 86-Jährige an diesen schlimmen Tag. Die Molkerei und einige Bauernhöfe seien zerstört gewesen, Betten hätten in den Bäumen gehangen, aber immerhin sei niemand in seinem Umfeld getötet worden.

Am 23. März 1945 ließ sich seine Mutter dann selbst vom NSDAP-Ortsgruppenführer nicht mehr aufhalten. Sie flüchtete mit Walter und seinem zehn Jahre jüngeren Bruder aus dem Ort. Die drei schafften es schließlich auf einen Zug gen Westen, der irgendwo auf einem freien Feld bei Swinemünde gestanden hatte. Noch am selben Tag sei die Eisenbahnbrücke, die das Festland mit der Insel verband, hinter der kleinen Familie zerstört worden. „Am 26. März kamen wir in Ritterhude an“, berichtet Walter Wengoborski. Allein 100 der einst 1300 Einwohner zählenden Ortschaft Kaseburg fanden, wie die Wengoborskis, den Weg an die Hamme. Auch Walter Wengoborskis Vater, der während des Krieges beim Bodenpersonal eines Flughafens gearbeitet hatte, stieß schließlich 1947 zu seiner Familie.

„1948 war ich mit der Schule fertig und habe bei der Post angefangen; 1953 wurde ich nach Bremen versetzt und habe dort auch eine Zeit lang mit meiner Frau gelebt.“ Als sie Mitte der 1960er-Jahre starb, kehrte er ins Haus seiner Eltern zurück; zurück nach Ritterhude, wo er sich im Volkschor und bei der Arbeiterwohlfahrt engagierte und gute Freunde gefunden hat. „Heimat“, sagt Walter Wengoborski heute, „ist für mich da, wo ich mich wohlfühle.“ Seine alte Heimat an der Ostsee hat ihn allerdings nie losgelassen. Seit 1979 reist er regelmäßig dorthin.