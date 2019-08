Marina Wähnke von der Pflegedienstleitung des DRK maß Anita Hartwig (von links) den Blutdruck. (Von der Decken)

Worpswede. Sie haben auch in Worpswede Kunden, aber für Gerda Urbrock, erste Vorsitzende der Lilienthaler Tafel, dürften es ruhig mehr sein. Zum dritten Mal beteiligte sich ihre Einrichtung mit einem Stand am Sozialen Tag in Worpswede, einer vom Seniorenbeirat des Künstlerdorfes ins Leben gerufenen Veranstaltung zur Information über soziale Angebote in der Gemeinde. 28 Aussteller präsentierten ihre Angebote, die sich vornehmlich, aber nicht ausschließlich an Senioren richteten, im Worpsweder Rathaus und in der Bötjerschen Scheune.

„Wir haben Ware genug“, versicherte Gerda Urbrock. Sie hoffte durch ihre Teilnahme am Sozialen Tag, Rentner davon überzeugen zu können, sich mit dem Besuch bei der Lilienthaler Tafel das Leben ein wenig leichter machen zu können. Auf eine ganz andere Weise führte Peter Glötzel, Vorsitzender des Schwimmbadfördervereins Worpswede, Gesundheit und Wohlbefinden vor Augen. Er kam mit der Absicht, in der Rathausdiele zu zeigen, wie schön und gesund Schwimmen sein kann. Im Gepäck hatte er Trainingsgeräte für Wasserauftrieb und -widerstand.

„Es geht um alle Generationen“, betonte nicht nur Worpswedes Bürgermeister Stefan Schwenke in seiner Begrüßung zum Sozialen Tag, sondern auch Reinhard Meyerdierks, Vorsitzender des Seniorenbeirats Worpswede. “Wir gehören zusammen“, versicherten beide und freuten sich besonders über das neue Worpsweder generationsübergreifende Projekt, bei dem Seniorenresidenz und Kindertagesstätte unter einem Dach vereint sind. Mit einem vor der Eröffnung der Veranstaltung zelebrierten Gottesdienst in der Bötjerschen Scheune, in dem zwei Taufen stattfanden, unterstrichen die Veranstalter ihre Überlegung auf ganz besondere Weise.

Infos über Notfallbox

Ein besonderes Anliegen war Stefan Schwenke die Information zu der vom Lions Club entwickelten Notfallbox, in der alle für Ersthelfer und Ärzte vorhandenen wichtigen Informationen über den Patienten festgehalten sind. Im Kühlschrank aufbewahrt hilft die kleine gelbe Dose, über Patienten, die nicht mehr ansprechbar sind, schnellstens Aufklärung zu geben. Gewünscht hatte sich der Seniorenbeirat Worpswede eine stärkere Beteiligung örtlicher Vereine, um einen besseren Zugang zur jüngeren Generation zu erhalten. Das gelang ihnen während des 3. Sozialen Tags nur bedingt. Nun hoffen die Mitglieder des Seniorenbeirats auf die in zwei Jahren folgende Veranstaltung. Richtete sich der Soziale Tag 2014 ausschließlich an Senioren, verschob sich dessen Ausrichtung in diesem Jahr mit seinen Angeboten bereits ein wenig mehr hin zur jüngeren Generation. Etwa 30 Prozent der Aussteller sprachen diese Altersgruppe an. Dazu gehörte eine kostenlose Fahrradcodierung.

Auf ein Musterhaus der etwas anderen Art machten Anita Hartwig von ProArbeit und die ehrenamtliche Wohnberaterin Elke Haller aufmerksam. Jeden Mittwoch von 16 bis 18 Uhr hat das Ausstellungshaus zum altersgerechten Wohnen, einem Projekt des Landkreises, das hinter der Sparkasse Rotenburg Osterholz an der Bahnhofstraße 51 A in Osterholz-Scharmbeck sein Domizil hat, geöffnet. Es handele sich um ein typisches 50-er Jahre-Einfamilienhaus, in dem es Tipps und Anregungen zum altersgerechten Umbau gibt. Dazu zählen der Badumbau ebenso wie die Installation von Rampen, Treppenlifter, Fensteröffner für Rollstuhlfahrer oder kleineren Hilfsmitteln, die das Leben erleichtern. „Das ist das Tolle“, sagt die Wohnberaterin, „dass man im Musterhaus erfährt, was man mit seinem Haus machen kann, um darin im Alter weiter wohnen zu können.“ Auf die Helferbörse, einer Initiative des Seniorenbeirats Worpswede, machte deren Leiterin Inge Grotheer aufmerksam. Sie führt eine umfangreiche Kartei von Hilfesuchenden und Helfern, die ältere Menschen bei der Bewältigung ihres Alltags unterstützen.

Bärbel Techentin-Bohn stellte im Rathaus das Trauercafé Lilienthal, das mit der Diakonie und dem ambulanten Hospiz zusammenarbeitet, sowie die Trauersprechstunde im Amtmann-Schroeter-Haus vor. Im Trauercafé gehe es manchmal auch laut und fröhlich zu. In jedem Fall aber machen Menschen, die bereits große Trauer erlebt haben, anderen hier Mut.