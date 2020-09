Markus Krebs ist für seine Gag-Dichte bekannt. Er feuert die Witze in einem hohen Tempo auf seine Zuschauer ab. Kneipen gehören zu seinen Lieblingsspielorten. An der Stadthalle tritt er open air auf. (Manuel Dorn Fotografie Hanau - manueldorn.de)

Herr Krebs, wie haben Sie die Corona-Zeit bisher erlebt?

Markus Krebs: Das Leben ist ein bisschen anders. Im März und April waren die Einschnitte stärker. Da musste man sich erst darauf einstellen. Im Augenblick ist das, wie Fußball gucken ohne Zuschauer. Man musste sich erst daran gewöhnen, dass wieder Zuschauer da sind. Beruflich habe ich mehr zu tun als vorher. Das sind eben nur kleinere Sachen. Ich mache einen Podcast, zwischendurch war ein Auftritt im Autokino, dann im Biergarten. Jetzt gehen wir langsam wieder in die Kneipen. Dann sind da nur 100 oder 150 Leute. Das ist wie back to the roots und macht auch Spaß.

Die Atmosphäre ist schon anders als in der Halle. Aber ich mag es sehr. Ich bin ja Kneipe gewöhnt (lacht). Oder auch Biergärten. Das ist immer sehr schön. Wir sind zwar vom Wetter abhängig, bisher haben wir aber viel Glück gehabt – also wunderbar.

... Drücken Sie die Daumen!

Sehr viele Leute schicken mir jetzt Witze, und die fangen eben meist mit dem Satz „Pass auf, kennste den“ an. Und Jochen Malmsheimer hat mal gesagt: Rede mit keinem in der Kneipe, der „Pass auf“ sagt. Weisse? Und weil ich ihn klasse finde, habe ich das einbauen lassen. Es ist nicht witzlastiger als sonst, und im Moment mische auch so ein bisschen Best-Off mit rein. Die alten Nummern mit reinhauen macht mir viel Spaß. Und das passt ja auch alles zusammen, weil man wunderbar One-Liner (Gag, der aus einem Satz besteht. Anmerkung der Redaktion) damit verbinden kann.

Ich mache das tatsächlich nicht, außer einem kurzen Witz ganz zu Anfang. Aber es sterben Leute daran. Das ist nicht etwas, über das man sich lustig machen sollte. Die Leute wollen auch davon gerade abgelenkt werden.

Ich habe von vornherein gesagt: Ihr nehmt nichts mit. Man muss nicht über jeden Witz nachdenken. Die Zuschauer nehmen keine Botschaft mit. Sie sollen sich einfach nur gut unterhalten.

Ich habe in keiner Region Probleme reinzukommen. Manchmal braucht man so fünf Minuten, bis man merkt, welcher Duktus so bei mir stattfindet. Die Anzahl an Witzen in Rekordzeit: Da muss man sich darauf einpendeln. Regional ist da kein Unterschied. In der Schweiz wird genauso viel gelacht wie auf Sylt.

Sehr gut. Es wird nach oben hin bitterer, gerade im Jever-Bereich. Ich habe aber immer Köpi mit. Das ist Duisburger Bier halt.

Das Interview führte Peter von Döllen.

Zur Person

Markus Krebs (50)

wurde in Duisburg geboren und ist gelernter Groß- und Einzelhandelskaufmann. Er arbeitete als stellvertretender Baumarktleiter. 2008 sprang er bei einem Comedy-Wettbewerb seines Bruders ein und kam an.

