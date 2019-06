Ein Mann aus Lilienthal stand vor den Richtern des Landgerichts Verden (Symbolfoto). (David-Wolfgang Ebener/dpa)

Verden/Lilienthal. Mit seinen mittlerweile 24 Jahren hat er beruflich wenig vorzuweisen, strafrechtlich dagegen schon einiges. Hier dominieren die Rosinen im Kopf, dort sammeln sich die Eintragungen im Bundeszentralregister. Aber aus seiner Sicht entbehren die Verurteilungen jeglicher Grundlage. Nun hat der Lilienthaler erneut versucht, ein Urteil des Amtsgerichts Osterholz-Scharmbeck aus der Welt zu schaffen – und ist gescheitert.

Das Landgericht Verden hat seine Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil verworfen. Das Amtsgericht hatte gegen ihn bereits im Oktober 2017 wegen Nötigung und Körperverletzung fünf Monate Freiheitsentzug auf Bewährung verhängt. Die erste Strafe nach Erwachsenenrecht wollte er aber ebenso wenig akzeptieren wie die vorherigen nach Jugendrecht. Gleichwohl war er zweimal partout nicht drum herumgekommen, jeweils zwei Wochen Dauerarrest abzubrummen. Ob er jetzt klein beigibt oder auch gegen das aktuelle Urteil angeht, bleibt abzuwarten.

Im März vergangenen Jahres hatte das Landgericht schon einmal einen Anlauf in der Berufungssache unternommen. Damals war das Verfahren jedoch ausgesetzt worden, nachdem sowohl der Vorsitzende Richter als auch der Vertreter der Staatsanwaltschaft zu dem Schluss gelangt waren, der Twen mit dem eigenwilligen Rechtsverständnis sollte am besten einmal psychiatrisch begutachtet werden. Es stelle sich die Frage, hatte der Vorsitzende der 5. kleinen Strafkammer vorsichtig formuliert, „ob in Ihrer Gedankenwelt alles in Ordnung ist“.

„Merkwürdig, wie Sie sich aufführen“

Dem Staatsanwalt war allein nach Aktenlage aufgefallen, der Angeklagte habe offenbar „seit Jahren diverse Probleme mit seinen Mitmenschen“. Und im Gerichtssaal konstatierte er: „Es ist merkwürdig, wie Sie sich hier aufführen.“ Vielleicht wäre es gut, wenn ihm „ärztlich geholfen“ werde. Zudem sei zu klären, wie es um die Schuldfähigkeit des Mannes zur Tatzeit (Frühjahr 2017) bestellt war.

Inzwischen ist reichlich Zeit vergangen, ohne dass der Lilienthaler sich bereit erklärt hätte, an einer Exploration mitzuwirken. Auch die Fragen, die der hinzugezogene Sachverständige bei der Neuauflage der Hauptverhandlung stellte, ließ der „zappelige“ 24-Jährige größtenteils unbeantwortet – oder er druckste mehr oder weniger verlegen herum, ohne konkrete Auskünfte zu geben. Letztlich konnte kein Gutachten erstattet werden, zumal sich aus den Aussagen der Zeugen nicht genügend Anhaltspunkte ergeben hatten.

Bei den Zeugen handelte es vorwiegend um Seniorinnen und Senioren, die alle gar nicht gut auf den Angeklagten zu sprechen sind – und umgekehrt. Doch während die Frauen und Männer aus der – ehemaligen – Nachbarschaft des Youngsters allerlei Anlass zum Ärgern und Aufregen haben beziehungsweise hatten, blieb wieder offen, was den Ex-Internatszögling so umtreibt. Der fühlte sich in sämtlichen Punkten einmal mehr völlig zu Unrecht beschuldigt und bescheinigte den Zeugen ausgezeichnete schauspielerische Fähigkeiten. Damit nicht genug: „Die alten Leute sind sehr aggressiv und verletzend. Sie haben keine Probleme, sich mit Gewalt durchzusetzen“. Glauben solle man ihnen nicht.

Staatsanwalt und Gericht glaubten aber, was besonders die beiden Opferzeugen aussagten. Schon im Urteil des Amtsgerichts war festgestellt worden, dass der Angeklagte sich an im April 2017 in der Straße Uppen Barg dem Pkw eines damals 80-Jährigen mit ausgebreiteten Armen in den Weg gestellt hatte. Der Mann, der nur Schrittgeschwindigkeit fuhr, stoppte seinen Wagen und zog die Handbremse an. Daraufhin sei der junge Mann auf die Motorhaube gehechtet, habe gegen die Frontscheibe getrommelt und sich an den Scheibenwischern zu schaffen gemacht.

Finger im Ohr

Während der Fahrer die Polizei verständigte, kletterte der Angeklagte auf die Rückbank, rief mehrfach „Lügner!“ und „Betrüger!“. Als ein Beamter mit dem schon hinlänglich bekannten „Besetzer“ sprechen wollte, ergriff dieser zwar das Mobiltelefon - aber nur, um es aus dem Autofenster zu schleudern. Später erschien ein Funkstreifenwagen, die Dinge nahmen ihren Lauf. Man hat sich schon öfter vor Gericht getroffen. Der Angeklagte habe „die gesamte Nachbarschaft terrorisiert“, sagte der Rentner vor dem Landgericht.

Im Fall der angeklagten Körperverletzung ging es darum, dass der Mann in einem Verbrauchermarkt an der Falkenberger Landstraße einem 78-Jährigen zwei Mal einen Finger ins Ohr gesteckt und ihm dadurch leichte Schmerzen zugefügt hat. Auch dies bestritt der Angeklagte wieder vehement, wie er sich ja sowieso nichts vorzuwerfen habe. Sein Verteidiger plädierte folgerichtig auf Freispruch. Der Staatsanwalt beantragte dagegen, die Berufung zu verwerfen. Der 24-Jährige habe sich alle bisherigen Verurteilungen nicht zu Warnung dienen lassen. Das Gericht sah genauso.

Der Lilienthaler, der auch schon wegen zehnfachen Betruges verurteilt wurde, kann die Bewährungszeit nun auch dazu nutzen, seine ehrgeizigen Ausbildungspläne in Angriff zu nehmen. Drei Berufe schweben ihm vor: Investmentfondskaufmann, Braumeister und Hubschrauberpilot. Bleibt abzuwarten, ob und in welche Richtung er abhebt.