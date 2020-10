Nicht ganz fertig: die Straße zwischen Buchholz und Dipshorn. (Johannes Heeg)

Tarmstedt. Der Ausschuss des Tarmstedter Samtgemeinderats für Wegebau, Touristik und Wirtschaftsförderung – warum heißt der eigentlich so? Die Hepstedter Ratsfrau Rita Witt-Dodenhof wollte das vom Vorsitzenden Christoph Otten wissen, nachdem das Gremium sich in der jüngsten Sitzung erneut ausschließlich mit der Reparatur von Straßen befasst hatte. Nichts anders sei Thema in sämtlichen Sitzungen des Gremiums, dem sie seit 2012 angehöre, sagte die SPD-Frau. Kein einziges Mal sei über Touristik oder gar Wirtschaftsförderung gesprochen worden. „Warum befassen wir uns nicht mit diesen Themen?“, fragte sie.

Der Vorsitzende Otten konnte die Frage ebenso wenig beantworten wie Cord Rosenbrock, der die Sitzung als Mitarbeiter des Bauamts begleitete. Er habe diesbezüglich schon mal seinen Kollegen Henning Aßmann vom Schulamt gefragt, der auch für die Wirtschaftsförderung zuständig sei. Doch auch dieser habe sich keinen Reim darauf machen können, warum der Wegebauausschuss diesen Zuschnitt bekommen habe. Dass die Wirtschaftsförderung bislang kein Thema im Ausschuss war, könne daran liegen, dass dies Sache der Mitgliedsgemeinden sei, mutmaßte Rosenbrock. Allgemein schienen sich die Ausschussmitglieder darüber einig zu sein, nach der nächsten Kommunalwahl neu über die Namensgebung nachzudenken.

Einig war sich der Fachausschuss auch darüber, dass die Verbreiterung der Straße zwischen Buchholz und Dipshorn noch in diesem Jahr vollendet werden soll. Schon vor fünf oder sechs Jahren, so Vorwerks Bürgermeister Thomas Müller, sei neben der gut zwei Kilometer langen asphaltierten Fahrbahn der Unterbau dafür vorbereitet worden. Danach sei dann leider nichts mehr geschehen – außer, dass Löcher in die Schotterschicht gefahren worden seien. Nun aber soll das Projekt zügig zum Abschluss gebracht werden, so Cord Rosenbrock. Er stellte in Aussicht, dass das noch in diesem Jahr passieren könne, denn „Geld ist im Haushalt vorhanden“.

Verbreitert werden müsste auch die Verbindungsstraße zwischen Kirchtimke und Steinfeld, hieß es im Ausschuss. Ein Angebot für ein etwa 1000 Meter langes Teilstück, das durch den Wald führe, liege vor, sagt Cord Rosenbrock. Es belaufe sich auf rund 40 000 Euro, sodass er vorschlug, 2021 zunächst dieses Teilstück in Angriff zu nehmen und die restlichen drei bis vier Kilometer in den kommenden Jahren nachzuziehen. Der Ausbau solle in der gleichen Qualität erfolgen wie bei der Straße von Steinfeld nach Winkeldorf.

Bereits in der Umsetzung befindet sich der Ausbau der Friedhofstraße in Breddorf, eine gerne genutzte Verbindung zum Ummelbad in Hepstedt. Für diese Gemeindestraße ist die Samtgemeinde zwar gar nicht zuständig, doch erkundigte sich Rita Witt-Dodenhof bei Ausschussmitglied Günther Ringen, der auch Bürgermeister in Breddorf ist, nach dem aktuellen Stand. Der gab unter anderem zu Protokoll, dass er es sehr bedauere, dass die Sanierung der Straße nicht auf Hepstedter Seite fortgeführt werde. „Wir haben im Moment für solche Sachen kein Geld“, erklärte Rita Witt-Dodenhoff.

Für Bau, Ausbau und Reparaturen von Samtgemeinde-Verbindungsstraßen sowie für Baumschnitt sollen 155 000 Euro in den Haushalt 2021 eingestellt werden, schlug Cord Rosenbrock vor. Exakt die gleiche Summe stehe in diesem Jahr bereit. Der Ratsherr und Bülstedter Bürgermeister Jochen Albinger brachte einen Vorschlag zur Verwaltungsvereinfachung ein. Wie in Zeven solle die Verwaltung einen Rahmenvertrag mit einem Straßenbauer für kleinere Instandsetzungen abschließen. „Dann müsste die Verwaltung nicht mehr jede Kleinigkeit ausschreiben“, so Albinger. „Der Aufwand ist in der Tat ziemlich groß“, bestätigte Cord Rosenbrock vom Bauamt. Man werde die Anregung prüfen.