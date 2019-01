Bisher konnten mit Kastenfallen keine Wölfe gefangen werden - die Tiere waren zu misstrauisch und gingen nicht in die Falle. (Julian Stratenschulte/dpa)

Bereits im Dezember hatte Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies auf einer Pressekonferenz angekündigt, das Land wolle Wölfe fangen und mit Peilsendern versehen, um die Rudel besser beobachten zu können. Hintergrund war der vermeintliche Angriff eines Wolfes auf einen Mann in Steinfeld. Die DNA-Analyse hatte keinen Nachweis geliefert, dass der Biss tatsächlich von einem Wolf stammte (wir berichteten).

Nun sollen in der Region Rotenburg mit einer Sondergenehmigung sogenannte Schlingfallen eingesetzt werden. Das berichtet der NDR am Dienstag. Eine Schlingfalle schließt sich um das Bein des Wolfes, sobald er darauf tritt. Diese Fallen seien in Deutschland generell nicht zugelassen, da die Tiere sich darin leicht verletzen könnten. Die Tiermedizinische Hochschule habe jedoch eine Metallschlinge entwickelt, die nicht in die Pfoten schneiden soll.

So kann eine Schlingfalle aussehen. Es gibt jedoch unterschiedliche Versionen - in Niedersachsen soll eine zum Einsatz kommen, die die Tiere nicht verletzen kann. (Symbolbild) (Sebastian Willnow/dpa)

Dem NDR zufolge wurde in der Vergangenheit versucht, die Wölfe mit Kastenfallen zu fangen. Dies sei jedoch nicht erfolgreich gewesen, da die Tiere die Fallen mieden. Mit den Peilsendern sollen die Bewegungen der Wolfsrudel aufgezeichnet werden, um ihr Verhalten zu studieren. Dahinter steht letztlich auch die Frage, ob die Tiere eine Gefahr für Menschen darstellen. (ech)