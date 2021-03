Weil lose Teile herabfallen, ist der Niedersachsenstein in Worpswede für Besucher gesperrt worden. Ein Bauzaun umgibt das Baudenkmal. (A. Goldschweer)

Worpswede. Der Niedersachsenstein in Worpswede, dessen Plattform normalerweise frei zugänglich ist, ist gesperrt. Das expressionistische Baudenkmal am Weyerberg muss abermals saniert werden. Das sei der Stiftung Worpswede, die als Eigentümerin dafür verantwortlich ist, schon länger klar gewesen, berichtet der Vorsitzende Christoph Bayer. Ein Sachverständiger ist beauftragt und hat die Schäden am rund 100 Jahre alten Bauwerk bereits aufgenommen, sein Gutachten werde in Kürze vorliegen. Aber schon jetzt hat die Untersuchung eine böse Überraschung zutage gefördert: Die kurze, aber strenge Frostperiode im Februar hat dem stilisierten Vogel übel zugesetzt, er mausert sich sozusagen, wirft aber statt Federn Backstein-Bruchstücke aus bis zu 18 Metern Höhe ab. Die gefährden die Sicherheit der Besucher akut, sodass als Sofortmaßnahme das Denkmal eingezäunt wurde. Alle weiteren Schritte müssen jetzt Gutachter, Denkmalschutz und Stiftung klären. Klar ist schon jetzt: Die Sanierung wird umfangreich und teuer.