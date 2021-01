Eine 3D-Abbildungen von SARS-CoV-2-Viren aus schockgefrorenen Proben. (Peter Mindek/DPA)

Osterholz hat aktuell den niedrigsten Inzidenzwert aller Landkreise in Deutschland. Mit 35,1 Corona-Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner – so die Angabe des Landkreises, Stand Montag 11 Uhr, – liegt Osterholz auf der Spitzenposition der Kreise. Lediglich die beiden kreisfreien Städte Zweibrücken (26,3) und Emden (34,1) haben laut Robert-Koch-Institut (RKI) noch geringere Werte. Das RKI erhob seine leicht abweichenden Zahlen bereits am Montag um 0 Uhr. Insgesamt gibt es laut RKI dreizehn Kreise oder Städte, die unter der kritischen Marke von 50 liegen, darunter auch auf Rang sieben und neun die Landkreise Verden (41,6) und Rotenburg (44,6) – der Kreis Rotenburg selber meldete 48. Der Bundesdurchschnitt lag Montagfrüh bei 134,4. Der Landkreis Osterholz bewertet seinen Topwert als „eine erfreuliche Entwicklung“, bei der es sich aber nur um eine Momentaufnahme handele. Innerhalb der vergangenen Woche wurden 69 Menschen aus der Quarantäne entlassen, aber auch 43 Neuinfektionen gemeldet. Eine weitere Person aus Schwanewede ist im Alter von 95 Jahren mit oder an Covid-19 gestorben.