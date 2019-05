Um 20.15 Uhr gingen die Mini auf die Ein-Kilometer-Strecke. (Johannes Heeg)

Milde Temperaturen und trocken – beste Bedingungen herrschten am Freitag beim 37. Wilstedter Volkslauf. Die Teilnehmerzahl lag nach ersten Zählungen deutlich unter der im Rekordjahr 2016, als sich 4685 Läufer auf den Weg durchs Dorf gemacht hatten. Lauftreffleiter Stephan Kück-Lüers hatte eine Erklärung: „Dieser Freitag ist ein Brückentag, und viele fahren übers lange Wochenende weg. Das kostet uns immer so um die 1000 Läufer.“ Wie immer herrschte im Vorfeld an der Startkartenausgabe Hochbetrieb, denn relativ viele Abendläufer entschieden sich kurzfristig. Sieben Bands und das Junge Blasorchester Wilstedt sorgten für Stimmung. Im Hintergrund kümmerten sich 160 Ehrenamtliche um die Organisation.

Nika Malin Fischer mit 3:41 Minuten und Silas Dreier (3:19) haben den Minilauf beim Wilstedter Abendlauf gewonnen. Zweite Siegerin auf der Ein-Kilometer-Strecke wurde Luca Eilers (3:42) vor Johanna Hinck (3:55). Bei den Jungs kam Jesse Fischer (3:26) auf Platz zwei, gefolgt von Bo-Teo Haag (3:28).

Die Schule mit den meisten Anmeldungen war diesmal die Grundschule Selsingen, gefolgt vom Gymnasium Horn (91 Läufer) und der Grundschule Rhade (45). DAs Gymnasium Lilienthal war mit 50 Läufern dabei, die IGS Lilienthal folgte mit 40 Sportlern. Seit zehn Jahren mit ihrem sechsten Jahrgang dabei ist die Waldorfschule Ottersberg