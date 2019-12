Zwei Tage vor dem Nikolaustag packten Lilly und Jan Kuhnke, Aldona Schröder, Markus Gnirke, Susannah Biesterfeldt, Jasmin Meinks und Brigitte Kuhnke (v.li) 300 süße Tüten. IN Borgfeld (Sabine von der Decken)

Es gibt ja nur einen Nikolaus, nicht in jedem Geschäft einen“, sagt Brigitte Kuhnke, Mitglied der Interessengemeinschaft lokaler Händler „IN Borgfeld“. Nikolaus Markus Gnirke erwartet am 6. Dezember zwischen 16 und 18 Uhr im Zelt neben dem großen Weihnachtsbaum in Borgfelds Mitte alle Borgfelder Kinder, verschenkt nach altem Brauch kleine Nikolaustüten und hört sich dafür kleine Geschichten, Gedichte und Lieder an. Eltern und Kinder sollten ein wenig Zeit mitbringen, denn es kann ein wenig dauern, bis jedes Kind den Nikolaus besucht hat. Um die Wartezeit zu „versüßen“, haben die Borgfelder Geschäftsleute für ein buntes Rahmenprogramm mit einem Zuckerwattestand, Kinderpunsch, Bratwurst, Glühwein, Waffeln und Schmalzkuchen gesorgt. „Hier ist richtig was los“, sagte Kuhnke. Denn auch die freiwillige Feuerwehr Borgfeld ist mit einem Löschfahrzeug dabei, in das die Kinder einen Blick werfen dürfen. Bei der Verteilung von süßen Tüten, Mandarinen und Äpfeln unterstützen einige Borgfelder Engelchen Nikolaus Markus Gnirke. Zwei Tage vor dem Nikolaustag packten Lilly und Jan Kuhnke, Aldona Schröder, Markus Gnirke, Susannah Biesterfeldt, Jasmin Meinks und Brigitte Kuhnke (von links) 300 süße Tüten. Die Kinderaugen sollen leuchten, so die Idee hinter der Nikolausaktion der Gewerbetreibenden.