Eine Erdgasförderanlage in Kirchlinteln. An jedem Kubikmeter, den das Förderunternehmen aus der Erde holt, verdient das Land Niedersachsen mit. (Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Landkreise Rotenburg/Osterholz. Die Bürgerinitiative (BI) No Moor Gas hat die Landesregierung und die Abgeordneten des Landtags aufgefordert, von einer Reduzierung der Förderabgaben für die Öl- und Gasindustrie abzusehen. Laut Sprecherin Birgit Münkner fürchtet die BI durch die beabsichtigte Neuregelung „einen riesigen Schaden für den Klimaschutz“. Statt die fossilen Brennstoffe zu verteuern, würden sie durch eine Senkung der Abgaben immer billiger. Die Anstrengungen der BI gegen eine weitere Erschließung neuer Förderstätten würden mit dem Vorhaben untergraben.

Wie im WESER-KURIER berichtet, könnte der Landtag in dieser Woche eine Senkung der Förderabgaben beschließen. Am Öl oder Gas, das Förderunternehmen aus dem Boden holen, verdient das Land nämlich mit. Gemäß der neuen Vereinbarung würden die Unternehmen für 2020 rückwirkend von dieser Abgabe befreit. Dadurch verzichtete das Land auf gut 30 Millionen Euro.

Zuletzt mussten die Förderkonzerne bis zu 18 Prozent des Marktwerts der geförderten Menge bei Erdöl und bis zu 27 Prozent bei Erdgas bezahlen. Im laufenden Jahr soll diese Abgabe auf fünf Prozent sowohl für Öl als auch Gas sinken, was im Haushalt ein Minus von 33,61 Millionen Euro ausmacht. Ab 2022 sind dann zehn Prozent als Abgabe vorgesehen, wobei es wie bisher auch Ausnahmen nach unten geben soll. Das Finanzministerium beziffert die möglichen Einnahmeverluste des Landes bis 2030 auf jährlich rund 19 Millionen Euro.

Grüne wittern „Millionensubvention“

Die BI No Moor Gas, die seit ihrer Gründung 2018 den Widerstand gegen Erkundungspläne eines Erdgasförderers in den Kreisen Osterholz, Rotenburg und Verden organisiert hatte, fragt sich, was hinter dem Handel steckt: „Gibt es hier schnell durchgewunkene Geschenke an die fossile Energiewirtschaft? Ist das ein Ausgleich für die seit Januar 2021 bestehende CO2-Abgabe?“, so Sprecherin Birgit Münkner in einer Mitteilung. Die Landesregierung begründet den Vergleich mit der Energiewirtschaft mit einem „Prozessrisiko“. So hatte das Bundesverwaltungsgericht eine erhöhte Förderabgabe in Mecklenburg-Vorpommern wieder kassiert und das Land zur Rückzahlung der Gelder aufgefordert.

Die grüne Opposition im Landtag in Hannover hält ein derartiges Szenario für Niedersachsen für abwegig und bezeichnet den Deal mit der Öl- und Gasindustrie als „Millionensubvention“. Und auch No Moor Gas plädiert dafür, lieber das Risiko eines Prozesses und einer drohenden Rückzahlung in Kauf zu nehmen, als vorschnell einen Handel einzugehen, der die Bemühungen der vergangenen Jahre zurückwirft. Zumal dem Land auch Einnahmen verloren gehen: „Der Anreiz für die Unternehmen steigt, der Verlust für das Land ebenfalls. Und das bei leeren Kassen durch die anstehende Wirtschaftskrise.“