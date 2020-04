Landkreise Osterholz/Rotenburg. Am Donnerstag wurden dem Gesundheitsamt des Landkreises Osterholz keine weiteren positiven Coronafälle gemeldet. Damit liegen weiterhin 73 bestätigte Fälle vor, heißt es aus dem Kreishaus. Auch die übrigen Zahlen hätten sich nicht geändert: 52 Personen seien bereits wieder gesund, 16 infizierte Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne und fünf würden im Krankenhaus behandelt.

Zu den neuen Regelungen ab dem 20. April, auf die sich Bund und Länder verständigt haben, kann der Landkreis Osterholz im Moment noch nichts sagen. Das Land Niedersachsen werde seine neue Verordnung dazu erst zum Wochenende in abschließender Fassung veröffentlichen. „Deutlich geworden ist, dass es an einigen Stellen erste Lockerungen geben wird“, so Landrat Bernd Lütjen. „Das bedeutet aber nicht, dass sich unser Leben ab Montag wieder normalisieren kann und vor allem sollte. Es ist ein vorsichtiger Einstieg zur Rückkehr in unseren normalen Alltag. Wir müssen weiterhin verstärkt aufeinander achtgeben, Abstand halten und besonders die Hygienemaßnahmen einhalten.“ Lütjen bittet darum, "nur wirkliches Notwendiges zu unternehmen – auch wenn ab Montag weitere Läden regulär geöffnet haben sollten“.

Häufig gestellte Fragen werden unter www.landkreis-osterholz.de/corona-fragen beantwortet, aktuelle Informationen stehen unter www.landkreis-osterholz.de/corona bereit. Das Bürgertelefon ist montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 14 Uhr unter 04791/ 930 29 01 erreichbar.

Der Landkreis Rotenburg meldet vier neue Corona-Fälle. Bisher gebe es damit insgesamt 92 Infizierte – 49 Männer und 43 Frauen. 61 Erkrankte seien mittlerweile wieder genesen, eine Person ist verstorben (Stand 16. April, 12 Uhr). 57 Kontaktpersonen und Reiserückkehrer befinden sich in Quarantäne, drei Patienten sind in einem Krankenhaus im Landkreis, eine Person außerhalb des Landkreises. Allgemeine Informationen und die aktuellen Fallzahlen sind unter www.lk-row.de/corona abrufbar.