Eine Straßenbahn der Linie 4 überquert auf der Fahrt nach Lilienthal die Wümme-Brücke in Borgfeld. Nach den Auswertungen der BSAG sind die Fahrgastzahlen auch 2016 und 2017 leicht angestiegen. (Lutz Rode)

Für Lilienthals Bürgermeister Kristian Tangermann ist es keine Frage: Ja, so sagt er, die Linie 4 sei finanziell ein dicker Brocken für die Gemeinde. Wenn die Kritiker der Initiative Pro Lilienthal monieren, dass die Straßenbahn die ursprünglich prognostizierte Zahl von täglich 4800 Fahrgästen an der Landesgrenze nie erreicht hat und sie den Bau als Fehlentscheidung einstufen, ist das dem Rathaus-Chef zu schlicht gedacht. „Die Straßenbahn ist teuer, das ist vollkommen unstrittig. Aber sie hat zu einer deutlichen Attraktivitätssteigerung Lilienthals geführt. Das alles lässt sich nicht an einer Zahl festmachen“, sagt Tangermann.

Anlass, mal wieder grundsätzlich zu werden, gibt es, weil für die Linie 4 neue Zahlen auf dem Tisch liegen. Über sie soll am Dienstag im Rathaus gesprochen werden, wenn ab 18 Uhr der Ausschuss für Bürger- und Innere Dienste zusammenkommt. Da ist zum einen der Report der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) zur Entwicklung der Fahrgastzahlen. Ab dem Start der Linie 4 auf Lilienthaler Gebiet im August 2014 haben die BSAG-Leute aufgelistet, was sich dort getan hat.

Zusammengefasst lässt sich sagen: Die Kurve zeigt zwar nicht steil nach oben, doch in kleinen Schritten ist es in den Straßenbahnen auf der Strecke voller geworden. Luft nach oben, das sehen auch die Verantwortlichen im Lilienthaler Rathaus so, gibt es bei der Auslastung sehr wohl. „Das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht“, sagt Rüdiger Reinicke, Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe Lilienthal GmbH, die für den Straßenbahnbetrieb auf Gemeindegebiet verantwortlich ist.

Nach den Zahlen der BSAG sind es 2016 im Schnitt werktäglich 2831 Fahrgäste gewesen, die in die Linie 4 ein- und ausgestiegen sind und dabei die Landesgrenze überquert haben. Im Jahr danach waren es durchschnittlich 2952 Ein- und Ausstiege. Auf diesem Niveau dürfte sich in etwa auch das Fahrgastaufkommen im Jahr 2018 bewegen, wobei die Auswertung zuletzt nur bis November vorlag. Was für den Pendlerverkehr zwischen Lilienthal und Bremen gilt, zeichnet sich auch für den innerörtlichen Straßenbahnverkehr ab. Auch hier gehen die Zahlen leicht nach oben. Der Binnenverkehr macht in etwa ein Drittel aller Fahrten in der Linie 4 aus.

Gemeinde muss Zuzahlung an die BSAG zahlen

Klar ist seit Ende 2018 auch, wie hoch die Zuzahlung ausfällt, die die Gemeinde an die Bremer Straßenbahn AG für die Jahre 2016 und 2017 zu leisten hat. Im ersten Fall ist eine kräftige Nachzahlung fällig geworden, genau sind es 97.760 Euro, die zu den schon geleisteten Abschlägen von 727.240 Euro hinzukommen. Hintergrund ist, dass im Jahr 2016 die Fahrgastzahlen zum ersten Mal spitz abgerechnet wurden, mit der Folge, dass den Lilienthalern deutlich geringere Beförderungsentgelte als zuvor zugerechnet wurden.

2017 sieht die Lage anders aus: Hier bekommt Lilienthal 135.240 Euro gutgeschrieben, denn die Erträge, die die Gemeinde aus dem großen Topf des Zweckverbandes Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen erhält, sind kräftig nach oben gegangen. Die Tariferhöhungen bei den Fahrkarten werden dabei eine Rolle gespielt haben, doch nach welchem Schlüssel der ZVBN die Einnahmen genau verteilt, ist selbst für Fachleute nicht einfach zu erklären.

Die Initiative Pro Lilienthal traut den von der BSAG vorgelegten Fahrgastzahlen nicht über den Weg: „Die BSAG hat seit Inbetriebnahme der Linie 4 ständig neue Fahrgastzahlen publiziert, ein unseriöses Gebaren“, findet Gert Vogels. Er und seine Mitstreiter finden auch die Methoden fragwürdig, wie das Fahrgastaufkommen ermittelt wird. Ein Kritikpunkt: Die Zählung findet nur an Wochentagen von Montag bis Freitag statt.

Die Wochenenden, an denen deutlich weniger Menschen in der Bahn unterwegs sind, werden ausgeblendet. Dadurch seien die Zahlen der BSAG geschönt, so die Kritik. Der Vorsitzende Alfred Werner verweist darauf, dass die Straßenbahn der Gemeinde deutlich teurer zu stehen kommt, als dies nach außen vermittelt wird. Betrachte man das Ganze nach kaufmännischen Gesichtspunkten, kostet die Straßenbahn die Gemeinde nach seinen Berechnungen nämlich jährlich zwischen 1,2 und 1,3 Millionen Euro und nicht 300.000 Euro, wie stets angeführt wird.

Bürgermeister will sich auf Katz-und-Maus-Spiel nicht einlassen

Bürgermeister Kristian Tangermann will sich auf das Katz-und-Maus-Spiel, wie die Zahlen wirklich sind, nicht weiter einlassen. Die viel relevantere Größe sei, was die Gemeinde unterm Strich für die Straßenbahn an die BSAG ausgeben müsse. Und da sei die Entwicklung, wenn man das Jahr 2017 betrachte, durchaus positiv. „Die Befürchtungen, dass die Folgekosten ins Unendliche gehen, haben sich nicht bestätigt“, sagt der Bürgermeister.

Und die Initiative Pro Lilienthal soll demnächst auch Post von ihm bekommen. Vor zwei Jahren hatte es eine schriftliche Anfrage gegeben, die vom Rathaus aus Sicht der Kritiker nie vollständig beantwortet wurde. In der Folge legten sie im vergangenen Jahr eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Bürgermeister ein, die jedoch vom Gemeinderat zurückgewiesen wurde.

Der Bürgermeister lässt keinen Zweifel daran, dass er sich lieber mit anderen Dingen beschäftigen möchte. Ihn treibt um, wie man den Öffentlichen Personennahverkehr noch attraktiver machen kann, um so Menschen dazu bewegen, aufs Auto zu verzichten und auf Busse und Bahnen umzusteigen. Woran es aus seiner Sicht fehlt, sind Parkplätze, auf denen Pendler ihre Autos abstellen können.

Am Falkenberger Kreuz sei der Park-and-Ride-Platz morgens oft voll, mit der Folge, dass die Pendler nach Borgfeld weiterfahren. Wenn auch dort alles dicht sei, würden die meisten die Fahrt zur Arbeit nach Bremen komplett mit dem Auto zurücklegen. Tangermann ist nach eigenem Bekunden im Gespräch darüber, ob die Bremer zusätzlichen Parkraum jenseits der Landesgrenzen mitfinanzieren würden – aus dem gemeinsamen Interesse heraus, durch einen verbesserten ÖPNV etwas gegen die zunehmende Verkehrs- und Klimabelastung zu tun.