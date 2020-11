Dieser mittlerweile abgeräumte Erdhaufen befand sich auf einem Grundstück, das die Gemeinde Tarmstedt gerne vermarkten würde. Doch es gehört ihr noch nicht richtig. (Heeg)

Tarmstedt. Die an skurrilen Episoden reiche Geschichte des Wellhausen-Grundstücks an der Bremer Landstraße in Tarmstedt entwickelt sich gerade zu einer besonderen Belastungsprobe für den in dieser Sache eingeschalteten Notar. Markus Schwiering soll die Umschreibung des Grundstücks auf die Gemeinde Tarmstedt veranlassen – wenn es nach der Gemeinde und ihrem Gemeindedirektor Frank Holle geht, hätte er dies schon erledigt haben müssen.

Warum die Eintragung ins Grundbuch bisher unterblieben ist, dazu dürfe er sich als beteiligter Notar nicht äußern, so Schwiering auf Anfrage unserer Redaktion. Bevor er zu dem Fall etwas sagen könne, müsste er von den beiden Vertragsparteien autorisiert werden. Die Grundbucheintragung wäre der letzte Akt in einem jahrelangen, für Außenstehende kaum zu verstehenden Tauziehen zwischen der Gemeinde und dem Borgfelder Tischlermeister Karl Wellhausen, der sich zur Jahreswende 2017/18 mit einem großen Sandhaufen selbst ein Denkmal gesetzt hat.

Tatsache ist, dass der mittlerweile abgeräumte Sandhaufen viel mit der Verzögerung der Grundstücksübertragung zu tun hat. Der weithin sichtbare Haufen bestand aus Schreddergut von Fundamenten des ehemaligen Kalksandsteinwerks, die Wellhausen hat ausgraben und zerkleinern lassen. Diese Arbeiten hat der Borgfelder zusammen mit weiteren Posten auf eine lange Rechnung gesetzt, die er an die Gemeinde Tarmstedt geschickt hat. Dem Vernehmen nach summiert sich der geforderte Aufwendungsersatz auf rund 80 000 Euro. Konkrete Beträge will Gemeindedirektor Frank Holle zwar nicht nennen, doch hat die Gemeinde vorsorglich dafür 42 000 Euro in den Haushaltsentwurf 2020 eingestellt. Diese Forderung Wellhausens ist es, die derzeit dem Abschluss des Verfahrens entgegensteht.

Auch Wellhausen mag keine Summen nennen, denn man habe Stillschweigen vereinbart, sagt der Borgfelder auf Anfrage. Das Verfahren sei „in der Schwebe“, so der Handwerksmeister. Er hoffe, dass er sich bis zum Jahresende mit der Gemeinde werde einigen können, man sei im Gespräch. Ja, es habe Verzögerungen gegeben, räumt er ein, was unter anderem an der Corona-Pandemie liege und daran, dass er einen neuen Anwalt beauftragt habe.

Derweil befindet sich der Notar Schwiering in einer recht misslichen Lage. Einerseits erwartet die Gemeinde Tarmstedt, dass er seinen Job macht und die Grundstücksübertragung einleitet – im Rathaus schließt man eine Klage gegen ihn nicht mehr aus, um ihn zu zwingen, seinen Auftrag zu erfüllen. Wird Schwiering, der den Fall von seinem Vorgänger Thomas Polster „geerbt“ hat, aber im Sinne der Gemeinde tätig, droht ihm – andererseits – möglicherweise eine Schadenersatzklage von Wellhausen.

Was also tun? Abwarten, heißt Schwierings Devise, denn er sieht den Handlungsdruck gar nicht so sehr bei sich selbst, sondern bei den beiden Vertragsparteien. Die müssten sich einigen, und er sei sicher, dass ihnen dies auch gelingen werde. Seine Aufgabe als Notar sei es jedenfalls nicht, eine Einigung unter den Streithähnen herbeizuführen. Dies sei Sache von Wellhausen und der Gemeinde und ihrer Anwälte.

Ob die Gemeinde Tarmstedt den Notar Schwiering mit einer Klage zum Handeln zwingt, entscheidet sich möglicherweise an diesem Donnerstag im Verwaltungsausschuss der Gemeinde. „Wir haben das Thema Wellhausen auf der Tagesordnung“, so Holle. Nach seinen Worten habe die Gemeinde im Juli ein Schreiben an Schwiering geschickt und im September eine Erinnerung hinterher.

Nicht gerade angenehmer wird die Sache für Schwiering dadurch, dass er der offiziell nominierte Samtgemeindebürgermeisterkandidat von CDU, FDP und Natürlich Samtgemeinde Tarmstedt ist. Was passiert mit einem möglichen Rechtsstreit, wenn Schwiering im September 2021 zum Rathauschef gewählt werden sollte? Auf jeden Fall wird Schwiering dann nicht mehr Notar sein, denn dieses Amt müsste er ruhen lassen, solange er Samtgemeindebürgermeister ist. Sein Nachfolger als Notar hätte allerdings nichts zu befürchten: „Sollte es eine Klage gegen mich geben und sollte ich diese verlieren, würde die Haftpflichtversicherung, die jeder Notar abschließen muss, für einen möglichen Schaden einstehen“, sagt Schwiering. Sein Fazit: „So dramatisch ist die Sache nicht.“