Die Gummistiefel-Haken in den Lilienthaler Kitas werden wieder stärker ausgelastet sein. Die Notbetreuung ist ausgeweitet worden. (Lino Mirgeler/dpa)

Lilienthal. In den Lilienthaler Kindertagesstätten werden die wegen der Corona-Pandemie stark reduzierten Betreuungskapazitäten wieder etwas hochgefahren. Grundlage hierfür sind die veränderten Vorgaben des Landes. Demnach wird der Kreis der Kinder erweitert, die einen Platz in der Notbetreuung erhalten können. Neben den Kindern von Eltern mit systemrelevanten Berufen sollen auch Kinder mit besonderem Sprachförderbedarf und solche im Vorschulalter berücksichtigt werden. Insgesamt dürfen wieder mehr Kinder in die Gruppen aufgenommen werden, sei es im Kindergarten, der Krippe oder dem Hort. Oberste Regel bleibt: Passieren kann dies nur in dem Maße, wie es angesichts des Infektionsgeschehens vertretbar ist.

Laut Lilienthaler Gemeindeverwaltung wird der Betrieb in den Kitas seit Anfang der Woche allmählich wieder hochgefahren: Demnach gibt es im Trupermoorer Kinderkahn aktuell vier Gruppen mit bis zu 21 Kindern, in Frankenburg und Wührden sind es drei Gruppen mit bis zu 16 Kindern, in Worphausen zwei Gruppen mit sieben Kindern und in Heidberg eine Gruppe mit maximal fünf Kindern. Die Kapazitäten sollen im Rahmen der Vorgaben schrittweise erhöht werden, in Kindergartengruppen können bis zu zehn Kinder aufgenommen werden, in der Krippe bis zu fünf Kinder. Sind die Plätze belegt, ist Schluss. „Wir werden nicht alle Kinder ad hoc aufnehmen können, sondern nach und nach die Zahl der Plätze ausweiten“, sagt Fachbereichsleiter Andreas Cordes. Ein Leitfaden des Kultusministeriums für die Kita-Betreuung sieht vor, dass bis Ende Juni eine Betreuungsquote von 50 Prozent erreicht werden soll. Ziel sei es, zum neuen Kindergarten-Jahr nach den Sommerferien zum Regelbetrieb zurückzukehren – immer abhängig davon, wie sich die Infektionszahlen durch das Coronavirus weiter entwickeln.

Die Lilienthaler Gemeindeverwaltung verweist darauf, dass neue Vorgaben des Landes häufig freitags öffentlich bekannt gegeben werden, die eigentlichen Anweisungen für die Rathäuser oft aber erst am Wochenende verschickt werden, mit der Vorgabe, dass sie am Montag danach gelten sollen. Am 8. Mai sei es passiert, dass sich die Entwürfe im Laufe des Tages noch dreimal geändert hätten.

Rathaus-Fachbereichsleiter Cordes betont, dass es keinen Anspruch auf die Notbetreuung in den Kindertagesstätten gibt. In den vergangenen Wochen haben die Rathaus-Mitarbeiter zahlreiche Gespräche mit Eltern über das Thema geführt. Die meisten hätten Verständnis gezeigt, erklärungsbedürftig seien die Regelungen allerdings.

Drittklässler legen wieder los

Nicht nur in den Kitas läuft der Betrieb wieder an: An den Lilienthaler Grundschulen werden seit Anfang der Woche wieder Drittklässler unterrichtet, nachdem die vierten Klassen eine Woche zuvor wieder eingestiegen sind. Die Klassen sind in zwei Gruppen unterteilt worden, die sich wochenweise abwechseln. Ausnahme ist die Grundschule Falkenberg, wo der Wechsel tageweise erfolgt. Anfang Juni geht es mit den zweiten Klassen weiter.

Unterdessen gehen die Vorbereitungen für die Erweiterung der Grundschule Falkenberg weiter: Auf dem Nachbargrundstück sollen Unterrichtscontainer aufgestellt werden, die Platz für vier Klassenräume und Gruppenräume bieten. Die Baugenehmigung liegt der Gemeindeverwaltung inzwischen vor. Als Nächstes wird der Untergrund zum Aufstellen der Container mit Schotter vorbereitet, der eigentliche Aufbau soll in den Sommerferien erfolgen.

Dem Rathaus liegen jetzt auch die Schulanmeldungen für das kommende Schuljahr vor. Demnach wollen 58 Kinder an der Grundschule Falkenberg ins Schulleben starten, an der Schroeterschule sind es 60 und damit etwas weniger als erwartet. Für Trupermoor liegen 43 Anmeldungen vor, für Worphausen sind es 42. Leichte Abweichungen sind wegen der so genannten Kann-Kinder, deren Einschulungstermin noch um ein Jahr verschoben werden kann, sowie Klassenwiederholern noch möglich. Insgesamt ist aber klar, dass die Kapazitäten an den vier Lilienthaler Grundschulen ausreichen werden.