Wie soll man einem Kind erklären, dass es sich nachmittags mit den Freundinnen verabreden darf, morgens aber in der Notbetreuung in der Kita der Kontakt strikt verboten ist? Die Tochter von Nils Strohmann erlebt das in der Kita "Wiesenbuttjer" in Wührden. Der Vater ist sauer. (Nils Strohmann)

Lilienthal. Der Frankenburger Nils Strohmann hat so seine Not mit der aktuellen Notbetreuung in Lilienthals Kindertagesstätten. Seine beiden Töchter sind seit Anfang vergangener Woche im Kindergarten „Wiesenbuttjer“ in Wührden untergebracht. Zuerst war er froh, dass die Mädchen nach Monaten zu Hause endlich wieder in die Kita gehen durften. Doch die Sache hat einen Haken: Obwohl die ältere Tochter nach den Ferien zur Schule kommt, besucht sie gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester die Krippe. Hart wird es dann, wenn das Vorschulkind nach draußen geht und ihren gleichaltrigen Freundinnen aus der anderen Gruppe jenseits der Hecke zusehen muss, wie sie gemeinsam spielen. Mal eben die Seite zu wechseln, ist wegen der Corona-Hygieneregeln nicht erlaubt. Wie soll man einem Kind erklären, dass es sich nachmittags zum Spielen verabreden darf, morgens aber in der Kita der Kontakt strikt verboten ist?

Strohmann ist nicht der Typ, der so leicht aufgibt. Und so hat er sich tief in die Materie eingearbeitet, die Vorgaben des Landes studiert und so manchen Widerspruch entdeckt. Vor allem hadert er mit den Gruppengrößen, die für die Notbetreuung festgelegt worden sind. Maximal 13 Plätze dürfen es laut gültigem Erlass in Kindergarten-Gruppen sein, in der Krippe sind es acht. Strohmann versteht nicht, warum die Gemeinde diesen Rahmen nicht ausschöpft, dann hätte seiner älteren Tochter die missliche Lage vielleicht erspart bleiben können. Sein Eindruck: Im Rathaus schießt man ohne Not über das Ziel hinaus.

Das Land hat nur eine Höchstgrenze festgelegt und es ansonsten den Kommunen überlassen, wie viele Plätze sie für die Notbetreuung bereitstellen. Im Landkreis Osterholz hat die Kreisbehörde mit allen Gemeinden verabredet, ab dem 8. Juni nur bis zu zehn Kindergartenkinder und fünf Krippenkinder in die Notbetreuung aufzunehmen. Sukzessive wird das nun ausgeweitet: In Lilienthal dürfen seit Montag bis zu zwölf Kindergartenkinder pro Gruppe die Notbetreuung nutzen, und ab dem 22. Juni wird sowieso alles ganz anders. Kultusminister Grant Hendrik Tonne hat angekündigt, dass der Notbetrieb endet und die Kitas den eingeschränkten Regelbetrieb für alle Kinder aufnehmen müssen. Im Rathaus wartet man darauf, dass das Land endlich einen entsprechenden Erlass zu Papier bringt.

Die Begrenzung der Notbetreuungsplätze hat mit der Jugendhilfevereinbarung zu tun, die der Landkreis als gesetzlich bestimmter Träger der Jugendhilfe mit den Mitgliedsgemeinden getroffen hat. Um die pädagogische Qualität der Betreuung möglichst hoch zu halten, wird schon im Regelbetrieb mit vergleichsweise kleineren Gruppen gearbeitet. „Anhand dieser festgelegten Größen orientieren sich auch die in der Notbetreuung zur Verfügung gestellten Plätze in den jeweiligen Einrichtungen“, sagt Kreissprecherin Jana Lindemann. Die Vorgaben des Landes würden auf die Gruppengrößen im Landkreis umgerechnet. Lindemann betont, dass es von den räumlichen, personellen und organisatorischen Kapazitäten der Kita-Einrichtungen abhängt, wie das Angebot der verfügbaren Notbetreuungsplätze ausssieht. Genau dies würden die Vorgaben des Landes so vorsehen. „Alle Träger im Landkreis nehmen diese Vorgaben ernst und gehen äußerst verantwortungsvoll mit der Situation im Hinblick auf die ihnen anvertrauten Kinder und die Mitarbeiterschaft um“, sagt Lindemann.

Im Lilienthaler Rathaus betont Fachbereichsleiter Andreas Cordes, dass das Notbetreuungsangebot für die Strohmanns „gut gemeint“ gewesen sei, um zu verhindern, dass die jüngere Tochter als einziges Kind die Krippe besucht. Dass eine Trennung von Gruppen drinnen wie draußen gelte, darauf habe man im Gespräch mit dem Vater hingewiesen. Um das Risiko zu minimieren, dass sich das Coronavirus in der Einrichtung verbreiten kann, sei diese Maßnahme nötig. Ein nachträglicher Wechsel von der einen Gruppe in die andere sei wegen der Hygienevorgaben nicht möglich.

Nils Strohmann sagt, in den Gesprächen mit der Verwaltung sei immer nur von zwei Gruppen die Rede gewesen, nicht davon, dass sie sich nicht begegnen dürfen. Damit die jüngere Tochter nicht allein in der Krippe betreut wird, habe er vorgeschlagen, dass sie zusammen mit ihrer großen Schwesster in die Gruppe der Kindergartenkinder aufgenommen wird. Das sei mit Hinweis auf die Höchstzahl abgelehnt worden. Strohmann ist auch bei Bürgermeister Kristian Tangermann vorstellig geworden. Doch auch der Rathauschef konnte ihm die erhoffte Lösung nicht bieten. „Der Bürgermeister hat mir erzählt, dass der Gesundheitsschutz der Kinder oberste Priorität hat. Und dazu hat er mir die rechtliche Situation ausführlich erläutert“, berichtet er.

Die Betonung der pädagogischen Ansprüche durch den Landkreis hält Strohmann für überzogen: Die Förderung der Kinder bleibe derzeit komplett auf der Strecke, sie würden in der Notbetreuung untergebracht, mehr aber nicht. Zudem hält der Frankenburger die Kommunikation der Gemeindeverwaltung für mangelhaft: Dass die Notbetreuung innerhalb einer Woche auf zwölf Plätze hochgefahren werden soll, habe man ihm nicht gesagt. „Wir als Eltern haben leider das Gefühl, nicht ordentlich informiert zu werden. Vieles läuft nach dem Motto ,Friss oder stirb'“, so Strohmann. In seinem Fall habe er das Pech gehabt, zeitlich zwischen die alten und neuen Regelungen gefallen zu sein. „Warum erst zehn gelten, wenn plötzlich auch zwölf Kinder möglich sind, will sich mir aber einfach nicht erschließen“, sagt er.