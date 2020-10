Die Notbetreuung in den Kitas während der vom Land angeordneten Schließungszeit soll für die Eltern kostenfrei bleiben. (Jens Büttner/dpa)

Lilienthal. Eltern von Kindern, die während der coronabedingten Schließung der Kindertagesstätten eine Notbetreuung in Anspruch genommen haben, sollen dafür von der Gemeinde nicht zur Kasse gebeten werden. Das hat der Ausschuss für Bürger- und Innere Dienste bei einer Enthaltung dem Lilienthaler Gemeinderat empfohlen. Der Gebühren-Verzicht kommt nicht bei allen gut an. Grünen-Fraktionsvorsitzende Erika Simon findet, dass die Eltern zahlen sollten. Sie plädierte dafür, dass zumindest zukünftig ein Entgegenkommen ausgeschlossen wird, sollte das Land wegen der Infektionszahlen erneut eine Schließung anordnen. Mit dieser Forderung blieb die Ratsfrau am Dienstag allein.

Die Gemeindeverwaltung braucht einen Beschluss vom Rat, um eine Ausnahme von der Gebührensatzung gewähren zu können. Denn per se hat die Gemeinde ja Betreuungsleistungen erbracht, für die nach den geltenden Regeln auch bezahlt werden müsste. Doch im Rathaus verweist man darauf, dass der bürokratische Aufwand für eine exakte Stundenabrechnung in keinem Verhältnis zu den Erlösen stehen würde. Zudem sei die Verwaltung zu Zeiten der Schließung auch so schon auf dem Zahnfleisch gegangen, zusätzlich noch eine solche Abrechnung zu erstellen, sei nicht möglich gewesen.

Bürgermeister Kristian Tangermann sieht noch ein weiteres Problem, wie er im Ausschuss verdeutlichte: Es sei nur schwer zu erklären, warum Arbeitnehmer in der Krise als systemrelevant eingestuft werden, ihre Arbeit also in Corona-Zeiten dringend benötigt werde und sie dann ihre Kinder in die Notbetreuung geben könnten, sie aber auf der anderen Seite dafür mit Gebühren belastet werden.

Erika Simon hat vor allem die Eltern im Blick, die während der Schließungszeit keine Möglichkeit hatten, ihre Kinder in die Kita zu geben. Sie hätten die Betreuung selbst organisieren und auch die Kosten dafür tragen müssen, obwohl in den Familien das Geld vielfach wegen Kurzarbeit ohnehin knapp gewesen sei. Die Schwierigkeiten seien teilweise groß gewesen. „Wo ist das Problem, wenn Menschen, die weiter arbeiten können und Geld dafür bekommen, auch weiterhin Gebühren für die Betreuung der Kinder bezahlen?“, fragt sich Erika Simon.

Erika Simon, Bündnis 90/Die Grünen. (Hans-Henning Hasselberg)

Für die zurückliegende Schließungszeit sind die Betreuungszeiten nicht im einzelnen erfasst worden, daher war es für Simon müßig, sich gegen den Gebühren-Erlass auszusprechen, weil konkrete Zahlen fehlen. Sie enthielt sich der Stimme, drängt aber darauf, dass die Gemeinde in Zukunft nicht noch einmal auf die Gebühren-Einnahmen verzichtet.

Im Zusammenhang mit den Kindertagesstätten wartete Bürgermeister Tangermann mit einer erfreulichen Nachricht auf: Das Land kommt für die fehlenden Einnahmen in der Krippenregelbetreuung auf, die wegen der Schließungen zu verzeichnen waren. 221 000 Euro sind als Ausgleich für die fehlenden Elternbeiträge und den zusätzlichen Aufwand für Hygienemaßnahmen bereits an die Gemeinde ausgezahlt worden.