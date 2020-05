Am Freitag wurde kein neuer Coranafall in den Landkreisen Rotenburg und Osterholz bestätigt. (Hendrik Schmidt/dpa)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Am Freitag haben sich im Landkreis Osterholz keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus ergeben. Das berichtet die Kreisverwaltung. Die Fallzahl beträgt damit unverändert 93. Davon sind 81 Personen wieder gesund. Zwölf befinden sich noch in Quarantäne, zwei davon in Bremer Krankenhäusern. Im Landkreis Rotenburg gibt es ein ähnliches Bild: Am Freitag wurde kein neuer Coronafall bestätigt. Bisher wurden damit insgesamt 108 Fälle gezählt, 101 davon sind mittlerweile wieder genesen. 25 Personen sind in Quarantäne, es handelt sich dabei laut Kreisverwaltung um sogenannte Kontaktpersonen, eine Person ist in stationärer Behandlung außerhalb des Landkreises Rotenburg.