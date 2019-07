Bis zu 800 Liter Trinkwasser pro Stunde gehen fürs Rasensprengen drauf. (dpa)

Landkreis Osterholz. Die Meteorologen sind sich sicher: Heiß und trocken sollen die kommenden Tage auch im Kreisgebiet werden. Bei solchem Wetter werden viele Gartenbesitzer mit Sorge ihre Pflanzen im Blick behalten und sie bewässern. Der Wasser- und Abwasserverband Osterholz (WAV) und die Osterholzer Stadtwerke bitten ihre Kunden jedoch, mit dem Wasser sorgsam umzugehen. Denn: „Trinkwasser ist das Lebensmittel Nummer eins", sagt WAV-Verbandsgeschäftsführer Arno Seebeck. Stadtwerke-Geschäftsführer Christian Meyer-Hammerström ergänzt: „Es ist grundsätzlich sinnvoll, verantwortungsvoll damit umzugehen.“

Durch die nun anstehenden „heißen Zeiten“ ändere sich an der hohen Qualität des Trinkwassers nichts, betonen Meyer-Hammerström und Seebeck. Die Qualität werde kontinuierlich und intensiv überwacht. Allerdings könne es zu Engpässen kommen, wenn in solchen Hitze- und Dürrephasen über einen längeren Zeitraum viel Wasser von den Bürgern abgegriffen werde. Um daraus resultierende Druckschwankungen und Ausnahmesituationen zu vermeiden, sei das Verständnis und die Sensibilität der Bürger gefragt, wirbt Stadtwerke-Chef Christian Meyer-Hammerström um die Kooperation der Bürger.

Am meisten Trinkwasser werde an den heißen Tagen in den späten Nachmittag- und Abendstunden benötigt. Das wissen die Chefs der beiden Versorgungsunternehmen aus jahrelanger Erfahrung. Besonders drastisch war dies im vergangenen Hitze-Sommer 2018. Um bis zu 70 Prozent höher lagen damals die Spitzenabgabewerte des Lilienthaler Trinkwasserspeichers und das bezogen auf das Zeitfenster 17 bis 23 Uhr. Laut Aufzeichnung der Versorgungsunternehmen strömten beispielsweise am 25. Mai 2018 zwischen 21 und 22 Uhr rund 160 000 Liter aus dem Speicher. Genau ein Jahr zuvor waren es nur 94 000 Liter. Als einen Verantwortlichen haben sie den Rasensprenger ausgemacht. Er verbrauche je Stunde bis zu 800 Liter, teilt Seebeck mit. "Wenn alle gleichzeitig ihre Gärten bewässern, kommen wir mit unseren Anlagen an unsere Grenzen.“ Dabei reiche es selbst bei Trockenheit, den Rasen alle vier Tage beziehungsweise einmal die Woche zu bewässern, zitiert Seebeck Gartenexperten.