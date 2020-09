Anneliese Feldmann, Inge Helmke, Herta Lange, Christa Engelken und Christa Maretzki (v.li) packten für die Beköstigung der Blutspende unter Berücksichtigung der Hygieneregeln Lunchpakete. dek/dek (Sabine von der Decken)

Grasberg. Eigentlich hätte der Grill am Dorfgemeinschaftshaus angeheizt werden sollen, stattdessen packten fünf Frauen 100 Lunchpakete in der Halle des Adolphsdorfer Schützenvereins. Und anstelle eines gemütlichen Beisammenseins mit Grillbüfett drückten die Helfer den Teilnehmern im Anschluss an die Blutspende mit Lebensmitteln gefüllte Papiertüten als Dankeschön in die Hand. Schon zum zweiten Mal gestaltete sich der Blutspendetermin des DRK-Ortsvereins Adolphsdorf coronabedingt ganz anders als normal.

Seit 1964 organisiert die DRK-Ortsgruppe Adolphsdorf dreimal pro Jahr Blutspendeaktionen mit anschließender Verköstigung. Daran hat auch Corona nichts geändert, geändert haben sich nur die Rahmenbedingungen. Bereitete „früher“ das Backteam der Adolphsdorfer Dorfgemeinschaft im Steinofen gebackenes Brot mit Hochzeitssuppe oder verschiedensten Sorten von Spargelröllchen vor und luden sie im September im Anschluss an die Blutspende zum Grillbüfett ein, befüllten die Rot-Kreuzler in der Halle des Schützenvereins diesmal braune Papiertüten mit Mineralwasserflaschen, Joghurtbechern, abgepackter Wurst und Käse, kleinen Snacks und Obst. Gepackt wurde unter Berücksichtigung sämtlicher Hygiene- und Abstandsregeln, die selbstverständlich auch für die Blutspender galten. So waren Ein- und Ausgangssituation sowie die Laufwege in der großen Halle von Wilfried Engelken, dem Vorsitzenden des DRK-Ortsvereins Adolphsdorf, klar geregelt. Beim ersten Mal stand Inge Helmke als Teamleiterin der Blutspendeaktion aufgrund vieler Ungewissheiten der Termin etwas bevor, diesmal war es schon fast Routine und es ging allen Helfern leicht von der Hand.

Obwohl zu diesem Blutspendetermin nicht mit frisch gebackenem Butterkuchen und Büfett zu rechnen war, nahmen immer noch 53 Adolphsdorfer daran teil. Das waren deutlich weniger Teilnehmer als beim ersten Mal. Helferin Anneliese Feldmann vermutete, dass möglicherweise die Termine zu schnell aufeinander folgten. Denn pandemiebedingt wurde die für Mai geplante Blutspende in den Juni verlegt. „Wir bleiben aber in unserem Rhythmus“, kündigte Feldmann an.

Unzufriedenheit mit der „Sparvariante“ der Verköstigung gab es nicht, wie die Resonanz bei den Spendern zeigte. „Für das Team“, sagte Inge Helmke, „ist diese Art der Beköstigung sehr viel einfacher zu leisten.“ In Zeiten ohne Corona kalkulierte die Crew mit einem ganzen Tag für die Vor- und Nachbereitung. Und brauchte Inge Helmke sonst zehn Helfer, kam sie nun mit fünf Frauen aus. Denn weder der Steinbackofen musste angeheizt und betreut werden, noch wurde Kaffee gekocht oder mussten Tische gedeckt werden. „Das dürfen wir hier nicht“, bestätigte Helmke. Es musste auch nicht abgewaschen werden. „Alles entfällt“, so Helmke.

Trotz der Arbeitserleichterung ist das Team nicht ganz glücklich mit der Situation. Kontakt und ein Schnack am Kaffeetisch entfielen und das fehle ihnen. Wenn die Zeiten wieder andere seien, würden sie gerne wieder auf „Mehrarbeit“ umstellen. „Das macht nichts“, bestätigten auch die Helferinnen von Inge Helmke freudig.