Weil ein 63-jähriger Kreisstädter einen Herd und eine Spülmaschine nach eigener Aussage als "Sperrmüll" auf der Straße entdeckt und mitgenommen hat, ist er vor Gericht gelandet. (Friso Gentsch)

Osterholz-Scharmbeck. Möglicherweise war alles nur ein Riesenmissverständnis. Hätten doch beide Seiten einfach nur offen miteinander geredet, vielleicht wären einem 63-jährigen Kreisstädter Gerichts- und Anwaltskosten, eine Geldauflage von 500 Euro und eine Menge Ärger erspart geblieben.

„Ich sitze das erste Mal in meinem Leben im Gericht“, sagte der Angeklagte während des Prozesses. Auf der Anklagebank fand er sich wegen Diebstahls wieder. Der hatte sich in den frühen Morgenstunden Mitte März zugetragen. Nach Angaben des 63-Jährigen sah er gegen 6 Uhr morgens einen Herd und eine Spülmaschine an der Straße Am Hochzeitswald stehen. „Ich dachte, das ist Sperrmüll. Da ging auch noch ein Mann vorbei, der sagte ‚Nimm das mal mit´“, erinnerte sich der Kreisstädter. Also packte er das Küchenmobiliar ins Auto. Ihm sei bewusst gewesen, dass Herd und Spülmaschine neuwertig gewesen seien. Aber die Menschen würden alles Mögliche heutzutage wegschmeißen, so die Erfahrung des 63-Jährigen. Deshalb habe er sich nichts weiter dabei gedacht und die Spülmaschine auf Ebay eingestellt.

Als Zeuge wurde der 24-jährige Sohn der Familie, dem die Gegenstände abhandengekommen waren, vom Gericht angehört. Er gab an, dass Herd und Spülmaschine in einem Schuppen gestanden hätten. Verschwunden seien außerdem Gartengeräte wie Axt und Heckenschere, berichtete er. Die aber wurden nicht bei dem Angeklagten gefunden. Der versicherte, dass er weder das Grundstück betreten noch in den Holzschuppen eingedrungen sei. „Ich weiß gar nicht, wo der Schuppen ist.“

Die bestohlene Familie kam allerdings auch wegen der Ebay-Anzeige dahinter, dass der 63-Jährige die Gegenstände hatte mitgehen lassen. Der 24-Jährige und sein 23-jähriger Cousin suchten deshalb den Kreisstädter vor seinem Haus auf. Sie versuchten, ihn an der Weiterfahrt mit seinem Auto zu hindern. Es kam zu einer Verfolgungsjagd über die Lindenstraße, bis der 63-Jährige beim Rathaus von der Polizei gestoppt wurde.

Danach brachte der vermeintliche Dieb allerdings die Küchengeräte wieder zurück und entschuldigte sich. „Die Familie hätte doch einfach sagen können, das gehört uns. So hat sich das Ganze hochgekocht“, so der Verteidiger des Angeklagten, Marvin McKay. „Manchmal gibt es Zufälle“, sagte er. Es sei unklar, wer „die Sachen rausgeschafft“ habe und wie sie an die Straße gekommen seien.

Als „komische Geschichte“ benannte Strafrichterin Johanna Kopischke den Vorgang. Dem Kreisstädter legte sie nahe, wenn er irgendwo Gegenstände sehe, die nicht einfach mitzunehmen. Im Landkreis Osterholz übernimmt das Abholen von Sperrmüll der Abfallservice Osterholz (ASO). Der Besitzer des Sperrmülls melde diesen zuvor der ASO schriftlich oder online, womit er der ASO übereignet werde. Insofern wäre es Diebstahl und strafbar, wenn sich jemand einfach so am Sperrmüll bedient.

Im Fall des Kreisstädters einigten sich Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidiger darauf, das Verfahren gegen eine Geldauflage von 500 Euro vorläufig einzustellen. Wenn der 63-Jährige innerhalb der nächsten sechs Monate die 500 Euro bezahlt, wird das Verfahren endgültig eingestellt. Es gibt dann keinen Eintrag ins Bundeszentralregister. Allerdings trägt der Kreisstädter die Kosten des Verfahrens und muss auch seinen Anwalt bezahlen.