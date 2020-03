Schulen und Kitas sind wegen des Coronavirus dicht. Die angebotenen Notbetreuungen für Kinder bis zur achten Klasse werden nur für Eltern angeboten, deren berufliche Tätigkeit in der Krise unverzichtbar ist. (Undine Mader)

Lilienthal/Worpswede/Grasberg. Die Vögel zwitschern wie vor wenigen Tagen. Nur klingen sie lauter. Es fehlen die Kinderstimmen, die sie lachend und johlend übertönen. Der Schulhof der Lilienthaler Grundschule Falkenberg liegt verwaist in der Vormittagssonne. Leere auch drinnen. Die 190 Schülerinnen und Schüler sind wegen des Corona-Virus daheim. Nur ein Kind wird an diesem Morgen von zwei Lehrerinnen betreut, erzählt die Schulsekretärin an der Tür. Mehr Informationen gibt es nicht, die Schulleiterin sei nicht im Hause. Hinter der Fensterscheibe des Trupermoorer Kinderkahns wischt eine junge Frau Regale ab. Vor dem Haus wartet ein Trecker auf Kinderfüße, die lustvoll in die Pedalen treten. Leere in Kindertagesstätten, Grundschulen und weiterführenden Schulen. Seit Montag bieten sie zur Eindämmung des Corona-Virus nur noch eine Notbetreuungen bis maximal zum achten Jahrgang an.

Vor der evangelischen Kita am Wald in Lilienthal wartet ein Kinderfahrrad einsam im Radständer. Es herrscht Stille, wo sonst 40 Krippen- und Kindergartenkinder spielen. „Die Situation ist schräg“, sagt Leiterin Ilka Cordes. Seit rund 30 Jahren arbeitet die Sozialpädagogin in der Kita-Leitung. Normalerweise hätte sie mit den Kindern jetzt Ostern vorbereitet. Ein paar Papiereier kleben schon an den Fensterscheiben. Aber das, was jetzt geschieht, hat sie noch nie erlebt. Den Versuch, es zu beschreiben beendet sie kopfschüttelnd: „Ich finde kein Wort dafür.“

Sofa, Hochebene, kleine Tische bleiben unbenutzt. Drei Kinder sind an diesem Tag in der Notbetreuung und spielen gerade draußen. Getrennt. Darauf achtet Ilka Cordes. Sie verteile die Mitarbeiterinnen auf verschiedene Räume. Noch sei das komplette Team im Einsatz und zu tun gibt es genug. „Wir müssen aufräumen, Bücher sortieren, Spielzeug reinigen und Fachliteratur lesen.“ Aber all das könne sich ja binnen eines Tages schon wieder ändern.

Auch im Trupermoorer Kinderkahn sind die 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die täglich in der Kita arbeiten, im Dienst, so Minou Hamedani. Aber in verschiedenen Räumen, betont auch sie. „Wir schweben wie alle anderen“, beschreibt die langjährige Kita-Leiterin ihr Gefühl mit Blick auf die leere Kindertagesstätte. Sorge schwingt mit, wenn sie sagt: „Wenn man wüsste, das ist nur ein oder zwei Tage oder es sind Ferien, dann wäre es was anderes.“ Aber keiner weiß, wie es weiter geht. Viele von ihnen haben auch Kinder.

Einen Anspruch auf eine Notbetreuung ihrer Kinder in Kita oder Schulen haben nur Eltern und Erziehungsberechtigte, die beide in „den Bereichen Pflege, Gesundheit, Medizin und öffentliche Sicherheit wie Polizei, Justiz, Rettungsdienste, Feuerwehr und Katastrophenschutz, sowie zur Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge“ arbeiten, betont der Lilienthaler Fachbereichsleiter für Bildung und Kultur, Andreas Cordes.

Infektionsketten unterbrechen

In den Kindertagesstätten der Gemeinde Lilienthal sind bisher nur wenige Kinder wegen der Corona-Krise in der Notfallbetreuung. Das bestätigte die Verwaltung am Dienstag. Vier bis sechs Kinder werden pro Tag in den kommunalen Kitas im Notdienst betreut, so der Fachbereichsleiter für Bildung, Andreas Cordes. Und: „Das schwankt von Tag zu Tag.“ Auch wenn bisher nicht in allen Häusern der Notdienst nachgefragt werde, werde er angeboten. „Das ist so gewollt.“ Bürgermeister Kristian Tangermann dankt den Eltern, für den flexiblen Umgang mit den Schließungen von Kitas und Schulen.

Die rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Lilienthaler Kitas seien aktuell damit beschäftigt, neben der Notbetreuung einzelner Kinder, vor allem konzeptionelle Arbeit zu leisten, die im Normalbetrieb oft zu kurz komme, erklärt der Fachbereichsleiter für Bürger und Innere Dienste, Jürgen Weinert. Das betreffe etwa Dokumentationen oder Förderpläne. „Sollte die Situation länger andauern, werden wir auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Hause schicken“, so Tangermann.

Zumal der Bildungs-Fachbereichsleiter Andreas Cordes bereits von einer weiteren Information der Landesregierung spricht, die besage, dass möglichst wenig Beschäftigte in den Einrichtungen anwesend sein sollen. Das mache pro Notdienst lediglich noch zwei Beschäftigte in der Einrichtung. In den Häusern, in denen kein Notdienst beansprucht werde, sei es eine Person, die die telefonische Erreichbarkeit der Einrichtung sichern soll. Cordes begründet diese neue, noch enger gefasste Vorgabe: „Es dient dem Zweck, möglichst wenig Personen vor Ort zu haben, um die Infektionskette zu unterbrechen.“

Der Worpsweder Bürgermeister Stefan Schwenke betont, dass die Notbetreuung nur für Eltern infrage komme, die beide in den vom Gesetzgeber genannten Bereichen zur Daseinsfürsorge arbeiten. Er sagt: „Da grenzt sich der Kreis doch sehr ein.“ Die diesbezügliche Unsicherheit der Eltern sei zunächst groß gewesen, und es habe die eine oder andere Diskussion um den begrenzten Teilnehmerkreis gegeben, aber es seien alle sehr einsichtig gewesen.

Für die kommunalen Kitas in Südwede, Mevenstedt und Hüttenbusch bedeutet das: „Wir haben bisher keine Notwendigkeit der Notfallbetreuung feststellen können“, so Schwenke. Auch an den Grundschulen Worpswede und Hüttenbusch werde die angebotenen Betreuung momentan nicht in Anspruch genommen, so Schwenke. Aber: „Das kann sich alles in der nächsten Woche schon wieder ändern.“

In Grasberg sind von 248 Kindergartenkindern derzeit fünf Kinder in der Notbetreuung, teilt Stefan Ritthaler von der Grasberger Verwaltung auf Nachfrage mit. Von 90 Krippenplätzen wird ebenfalls für fünf Kinder die Notbetreuung in Anspruch genommen und in der Grundschule Grasberg sind bisher sechs Kinder zur Notbetreuung angemeldet. Seitens der Verwaltung heißt es: „Da wir nur sehr wenig Nachfragen hatten und auch kaum Anfragen ablehnen mussten, darf man wohl sagen, dass die Grasberger Eltern sehr ehrlich und verantwortungsvoll ihre eigenen Möglichkeiten geprüft und Lösungen gefunden haben.“

Vollzählig im Dienst ist in Grasberg auch das Team der Kommunalen Kita Speckmannstraße, so deren Leiterin Julia Brückmann-Hagelstein. Es bestehe Anwesenheitspflicht. Betreut wird an diesem Tag nur ein Krippenkind. Die Arbeit der Erzieherin mit ihm unterscheidet sich kaum vom üblichen Angebot: „Spiele, Interaktion und allgemeine Sprachbildung – nur minimiert.“ Daneben werden derzeit Arbeiten aus den Sommerferien vorgezogen, für die im Kita-Alltag keine Zeit bleibt wie: „Material auf Vollständigkeit prüfen und alles in der Kita sehr gründlich putzen.“ Wie es in den nächsten Wochen weiter geht, weiß keiner. Sollte die Notbetreuungsphase länger dauern, hätte Stefan Ritthaler gerne eine einheitliche Regelung seitens der Bundesregierung für alle Berufsgruppen. Er sagt: „Ich kann niemanden vier Wochen zu einer Anwesenheit zwingen, die keinen Sinn macht.“ Aber bezahlt vier Wochen nach Hause zu schicken, das sei auch schwierig. Er hofft auf eine Lösung, mit der alle leben können.