Ist im Online-Shop schon 6000 Mal angeklickt worden: die Urne mit Wolfsmotiv. (CARMEN JASPERSEN)

Rade/Neuenkirchen. "Urnen aus Nussbaum oder dem Holz des Apfelbaumes sind sehr beliebt", sagt Thomas Schweckendieck. In seinem kleinen Handwerksbetrieb "Karl & Engel" fertigt der Rader Schmuckurnen aus Holz für die letzte Ruhe. Verkauft wird über einen Online-Shop.

Mit einem Geschäftspartner, der inzwischen ausgeschieden ist, gründete Schweckendieck 2016 den Betrieb. An der Vorbrucher Straße in Neuenkirchen richteten sie eine Werkstatt ein. Der Firmenname Karl & Engel setzt sich zusammen aus dem zweiten Vornamen von Thomas Karl Schweckendieck und dem Mädchennamen seiner Frau Dörte.

"Ursprünglich wollten wir Tische, Lampen und Schalen aus Holz herstellen und über das Internet verkaufen. Das hat aber nicht geklappt", erzählt Schweckendieck. Schon damals arbeitete er mit dem Künstler Peter Sokol aus Ohlenstedt zusammen, der über den Online-Shop von Karl & Engel auch seine eigenen Arbeiten vertrieb. "Im Sommer 2018 erhielt Peter eine Anfrage für die Gestaltung einer Urne", erzählt Schweckendieck. Die neue Geschäftsidee war geboren.

Ist im Online-Shop schon 6000 Mal angeklickt worden: die Urne mit Wolfsmotiv. (CARMEN JASPERSEN)

Seitdem entwickeln die beiden gemeinsam Holz-Schmuckurnen. „Ich bin für das Handwerkliche zuständig, Peter Sokol für das Künstlerische“, erklärt der Rader, der das Geschäft mit der Urne neben seinem Hauptberuf betreibt. Schweckendieck arbeitet im öffentlichen Dienst, früher hat er mal das Tischlerhandwerk gelernt. Das Werkeln hat ihn nie losgelassen. „Ich muss meine Kreativität ausleben“, sagt er.

In der Werkstatt in Neuenkirchen fertigt er Urnen ausschließlich aus heimischen Hölzern: Fichte, Kastanie, Robinie, Esche, Erle, Pappel, Apfelholz, Nussbaum, Walnuss. Manche ohne, andere mit Motiv. Engel, ein Kreuz, ein Segelboot oder eine Himmelstreppe zieren selbst entworfene Designurnen. Seine erste Urne habe er an einen Kollegen für dessen verstorbenen Vater verkauft, erzählt Thomas Schweckendieck. „Das war eine Urne mit einem Apfelbaum-Motiv. Der Vater saß gerne im Schrebergarten unter dem Apfelbaum.“

Vegane Urnen im Angebot

Von Künstlerhand geschnitzte Motive wie Hirsch, Leuchtturm, Pusteblume oder ein Feuerwehrmann schmücken Naturholzurnen. "Der Renner ist das Wolfsmotiv. Das ist im Online-Shop zur Ansicht schon rund 6000 Mal geklickt worden." Verkauft worden sei die Urne, die im Shop mit 489 Euro angeboten wird, aber noch nicht. "Bislang haben wir eine Künstlerurne verkauft. Die Kundin wählte passend zu ihrem Vornamen das Motiv einer Rose", erzählt Schweckendieck. Auch Unikate fertig Karl & Engel. Und vegane Urnen. "Sie bestehen aus dem puren Holz. Da ist nichts geklebt, geleimt oder gelackt. Der Deckel wird gedübelt", erklärt der Rader. Ökologisches Bewusstsein zeigt der Betrieb auch bei der Verpackung für den Transport. "Wir verwenden Holzspäne. Und als Tragetasche für die Urne legen wir einen Jutebeutel bei."

Die Naturholzurnen werden aus einem frisch geschlagenen Stück Holz herausgearbeitet. „Zunächst wird der Urnendeckel abgesägt. Das verbleibende Holzstück wird vorgedrechselt und muss dann vier oder fünf Tage trocknen. Danach wird die Urne in ihre endgültige Form gefräst und der Deckel eingepasst“, erläutert Schweckendieck die Arbeitsschritte. Zu guter Letzt werde die Oberfläche geschliffen, gewachst oder geölt. „Die Wachsschicht lässt das Holz glänzen, durch Öl erhält es einen eher matten Look. Das Öl, eine Mischung aus Leinöl und anderen Zusatzstoffen, stellen wir selbst her“.

Um den Hohlraum für die Urne zu fräsen, hat der Rader eigens eine spezielle Maschine entwickelt. „Damit kann ich das Holzstück schneller ausfräsen als mit herkömmlichen Drechselmaschinen.“ Etwa 20 Minuten dauere der Arbeitsgang, dann sei der Rohling fertig. Eine Herausforderung sei die Trocknung des Holzes gewesen. „Anfangs hatten wir 50 Prozent Ausschuss. Viele Urnen, vor allem die aus Eichenholz, rissen“, erzählt er von Rückschlägen zu Beginn. Schweckendieck machte sich in der Fachliteratur schlau, experimentierte und fand am Ende ein Verfahren, die Rohlinge schonend zu trocknen. „In der Trockenkammer wird die anfängliche Luftfeuchtigkeit von 100 Prozent bei 70 Grad Wärme allmählich auf zehn Prozent reduziert.“

Der Handwerksbetrieb fertig Urnen aus verschiedenen Naturhölzern, mit oder ohne Motiv. (CARMEN JASPERSEN)

15 Urnen hat er nach eigenen Angaben bislang verkauft, fast alle nach Bayern. Dass sich der Verkauf noch in Grenzen hält, hat laut Schweckendieck mehrere Gründe. Zum einen habe man erst einmal mit der Produktion kleiner Stückzahlen testen wollen, was am Markt gefragt sei. „Urnen werden außerdem meist über die Bestatter verkauft. Die haben bei uns bis jetzt noch nicht bestellt“, sagt er. Diesen Geschäftszweig will der Handwerksbetrieb jetzt verstärkt aufbauen und schafft dafür derzeit die Voraussetzungen. Ein Umzug aus der 130-Quadratmeter-Werkstatt in eine 200 Quadratmeter große Halle im Gewerbegebiet Rader Heide in Neuenkirchen ist geplant. Hier sollen Modelle in Kleinserie produziert werden, um Bestatter zügig beliefern zu können. In der größeren Halle wird es laut Schweckendieck mehr Lagerkapazitäten geben, auch die Arbeitssituation soll verbessert werden. Die lärmintensive Fräsmaschine für die Rohlinge werde künftig in einem separaten Raum mit einer modernen Späne-Absauganlage stehen.

Schweckendiek hat auch Ideen für weitere Produkte. „Wir wollen Urnen für die Seebestattung herstellen.“ Geplant seien außerdem aus Peddigrohr und Stoffstreifen geflochtene Urnen „in Strandkorb-Optik“. Zudem wollen sie Pappurnen auf den Markt bringen, die mit Leinwand umwickelt sind. „Angehörige können die Leinwand selbst bemalen“, erzählt er. Ein weiteres zukünftiges Geschäftsfeld sieht Thomas Schweckendiek in der Fertigung von Urnen für verstorbene Tiere.