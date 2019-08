Der erste Auftritt nach fünf jahren Pause ist bereits ausverkauft: An diesem Mittwoch feiert Thees Uhlamnn sein Comeback in der Worpsweder Music Hall. (Lars Fischer)

Die neue Single heißt „Fünf Jahre nicht gesungen“. Wie fühlt es sich an, nun wieder am Mikrofon zu stehen?

Thees Uhlmann: Noch proben wir im Studio und es ist verdammt heiß. Ich als Norddeutscher schwitze ja sowieso schnell, aber wir fühlen uns alle wie kleine Kinder beim Rockmusikmachen bei 45 Grad. Das ist schön und aufregend, aber ich bin vor allem froh, dass es jetzt wieder losgeht. Ich hatte ganz schön viel Angst, ob die neue Single wohl ankommt und ob das alles noch zeitgemäß ist.

Ich war natürlich tätig, habe Stücke geschrieben und Demos aufgenommen, aber mir hat alles, was ich gemacht habe, nicht gefallen. Ich habe mich, meine Gefühle, aber auch die Welt nicht darin widergespiegelt gefühlt. Ich habe zum ersten Mal eine fast fertige Platte in der Schublade liegen und weiß nicht, ob ich die jemals rausbringen möchte. Vielleicht mit 60 zur Rente... Irgendwann war mir das alles peinlich und dann habe ich noch mal ganz von vorne angefangen.

Ich bin bei weitem kein politischer Künstler, will ich auch gar nicht sein! Aber ich muss sagen, dass mich persönlich dieses Dreieck der Schande – Brexit, Trump und AfD – so umgehauen hat. Das sind Sachen, die ich fundamental nicht verstehe und die meinem Weltbild entgegenstehen. Mein Dreieck heißt Obama, Nirvana und Millerntor-Stadion. Es wird immer besser und liberaler – und dann kommt raus, dass eine Menge Leute das offenbar nicht so sehen. Meine Tochter fragte mich, wie kann denn so jemand, der Frauen einfach anfasst, gewählt werden? Da musste ich selber erst mal drüber nachdenken. Es gibt natürlich keine Lieder über Trump oder die AfD auf der Platte, aber es gibt natürlich Überlegungen und meinen Unterstrom zu den Komplexen, die dahinter stehen.

Ich glaube, dass es gut ist, eine Kultur schöner, reicher, nachhaltiger und mit besseren Gedanken auszustatten. Das könnte helfen. Deshalb habe ich mich mit meinen anderen Texten auch nicht wohlgefühlt. Dafür ist es auch witzig, wenn man mit über 40 einfach mal sagt: „Nö, das bringen wir nicht raus, das ist Mist!“ Sich dann noch mal hinzusetzen und neu zu überlegen hat natürlich auch großen Spaß gemacht. Erst war es die Hölle, aber wenn man langsam eine Ahnung bekommt, dass es klappen könnte, ist es umso toller.

Strategisch wäre es wohl gut, wenn ich jetzt „Ja“ sagen würde. Aber das Buch ist ja auch schon ein bisschen länger her. Ich wollte das unbedingt schreiben und habe das einfach gemacht. Ich war ganz glücklich damit, und dann fand meine Lektorin es gut und plötzlich ist das ein ganz großer Erfolg geworden – so ein richtiger Bestseller. Für mein Herz war das gut; wenn ich ruhig bin, dann kann ich am besten kreativ arbeiten.

Ich fühle mich ja nicht berufen, irgendetwas zu tun. Es war eher so, dass Leute aus meinem Umfeld gesagt haben, dass jetzt die Zeit dafür richtig ist und das ich das schaffen werde. Meine Lektorin war zehn Jahre lang meine Lektorin, ohne dass etwas passiert ist. Das ist ja auch ein tristes Dasein... Die kennt mich aber gut genug, um zu sagen: „Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das zu schreiben.“ Es war einfach schön, in der Küche zu sitzen, zu schreiben und zu denken, ok, damit kannst du jetzt noch vier Seiten füllen. Das gönne ich mir jetzt.

Ich hoffe nicht! Ich habe noch ein kleines Buch über Die Toten Hosen geschrieben, für die Reihe „Autoren schreiben über ihre Lieblingsbands“. Aber wenn ich mal wieder Zeit habe, dann setzte ich mich gerne hin und denke mir eine neue Geschichte aus.

Ich habe für die neue Platte tatsächlich die längsten Texte meines Lebens geschrieben. Ich habe die für das Booklet mit der Hand abgeschrieben, das hat viereinhalb Stunden gedauert. Ich weiß nicht genau, woher das kommt, vielleicht weil ich mich einfach getraut habe. Aber es ist auch so eine Punk-Haltung: Wenn alle jetzt tolle Pop-Hymnen schreiben, dann machen wir eben das Gegenteil!

Es ist wahnsinnig kompliziert, sich so einen Titel auszudenken, aber es ist auch wahnsinnig egal. Meine ersten beiden Platten hießen ja „1“ und „2“. Marcus Wiebusch von Kettcar hat zu mir gesagt, „Thees, wenn du die ,3‘ nennst, dann bin ich nicht mehr dein Freund!“ Das ist der eine Grund, der andere ist, dass ich gerne wollte, dass die Platte genauso wie einer der Songs heißt. Ein anderer heißt „Menschen ohne Angst wissen nicht, wie man singt“. Aber es hat doch keiner Bock, eine Platte zu kaufen, die so heißt! Und ich wollte auch die Härte, die ich in dieser Zeit spüre, widerspiegeln. Das ist schon eine Analogie: auf der einen Seite dieses sinnlose Konsumieren von immer mehr, auf der anderen grenzenlose Selbstoptimierung.

Zur Person

Thees Uhlmann (Jahrgang 1974)

stammt aus Hemmoor. Dort gründete er seine Band Tomte, die bis 2008 fünf Alben veröffentlichte. 2011 erschien das Solodebüt, zwei Jahre später das Album „#2“, danach veröffentlichte Uhlmann den Roman „Sophia, der Tod und ich“ (2015). Am 20. September folgt die dritte Platte „Junkies und Scientologen“. An diesem Mittwoch tritt Thees Uhlmann in der Worpsweder Music Hall auf, das Konzert ist ausverkauft.