Fast zwei Stunden zählten Wiebke Müller, Helga Drewes, Heike Monsees, Sabine Stelljes, Katrin Student (v.l.) die Stimmzettel. (Undine Mader)

Grasberg. Plötzlich ist nur noch das Knistern von Papier zu hören. Die leisen Unterhaltungen im Sitzungssaal des Rathauses sind verebbt. Karla Lindemann flüstert: „Die Spannung steigt.“ Alle Blicke richten sich auf zwei Frauen, die den größten der 13 Papierstapel noch einmal durchzählen. Blatt um Blatt, zur Sicherheit, zum dritten Mal. Dann nicken sie einander zu, ihre Zahlen stimmen überein. Nach fast zwei Stunden gilt damit die Wahl zum vierten Grasberger Seniorenbeirat als öffentlich ausgezählt. Bevor die Stimmzettel fürs Archiv in Packpapier eingeschnürt werden, tritt Wiebke Müller von der Gemeindeverwaltung vor die 15 wartenden Frauen und Männer und verkündet das Ergebnis.

13 Namen stehen auf der Kandidatenliste für den vierten Grasberger Seniorenbeirat. Der von Gisela Bruns ist nicht mehr dabei. Die Rautendorferin hatte das 2006 ins Leben gerufene Gremium drei Legislaturperioden geführt. Bei der vergangenen Wahl war sie nur noch mit der Option auf das Wirken in zweiter Reihe angetreten. Anders als bei der Wahl vor drei Jahren, als die geforderten Kandidaten gerade so zusammenkamen, gab es diesmal auch ohne Bruns ausreichend Bewerber.

Der neu gewählte Seniorenbeirat vertritt für die Dauer von vier Jahren die Interessen von 2218 Grasbergerinnen und Grasbergern jenseits der 60. Davon haben 1080 ihre Stimme abgegeben, eine davon ungültig. Das macht eine Wahlbeteiligung von 49 Prozent. Die neun Mitglieder des künftigen Seniorenbeirats erhielten folgende Simmen: Karla Lindemann (368), Heinz Werner Helmke (94), Günter Lüers (81), Annegret Mahnke (94 ), Walter Liesmann (83), Sigrid Meyer (57), Harald Schnakenberg (57), Petra Kückens (50), Reiner Lüdtke (46). Ersatzmitglieder wurden Heidemaria Besing (44), Irmgard Werner (44), Norbert Liebig (36) und Gerhard Blendermann (25).

Bevor sich der nunmehr vierte Grasberger Seniorenbeirat zu seiner konstituierenden Sitzung treffen kann, müssen die Gewählten ihre Wahl schriftlich annehmen. Der Verwaltung bleibt an diesem Morgen einiges an Porto erspart. Unter den Wartenden sitzen einige der Kandidatinnen und Kandidaten. Sie nehmen die Wahl sofort an. Einer von ihnen ist Harald Schnakenberg. Nachdem er seine Zustimmung gegeben hat, sagt er: „Ich habe die Wahl angenommen, sonst hätte ich mich ja nicht bewerben müssen.“

Mit 62 Jahren wird Schnakenberg der Jüngste im neuen Seniorenbeirat. Er ist einer von den Neuen ab 60, die Gisela Bruns beim Dankesblumenstrauß anspornt: „Macht ein tolles Programm.“ Dann sei sie wieder dabei. Das passt auf Harald Schnakenberg. Als Vorruheständler suche er eine neue Aufgabe, erzählt er noch bevor er weiß, ob er tatsächlich gewählt wird, und sagt über seine Motivation: „Vielleicht kann man einiges bewegen.“ Die Wahl nimmt er gelassen. Von der Arbeit sei er das gewohnt, das sich Bewerben und das Abwarten. Seinen Stapel behält er dabei im Blick. Ob die bisherige Vorsitzende Karla Lindemann auch die neue Vorsitzende sein wird, darauf will sich diese noch nicht festlegen. Dazu brauche es noch die konstituierende Sitzung und das Votum der neu gewählten Seniorenbeiratsmitglieder. Beim Überreichen des Blumenstraußes für die vergangene Wahlperiode sagt Beiratskollege Walter Liesmann lachend mit Blick auf Lindemanns Stimmzettelstapel: Er wolle nicht vorgreifen, aber: „Du könntest die neue Vorsitzende sein.“