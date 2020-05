So viele Bürger wie in dieser Sitzung des Baudienste-Ausschusses kommen sonst selten ins Rathaus. Dennoch gilt die Regel: Die Treffen müssen öffentlich sein. (CARMEN JASPERSEN)

Dass in diesen Wochen vieles anders läuft als gewöhnlich, hat man ja verstanden und akzeptiert. Corona zwingt uns dazu, neue Wege zu gehen, und vielfach kommen dabei auch gute Ideen heraus. Die Idee der Vertreter von Politik und Verwaltung in Lilienthal, einige Sitzungen der dem Gemeinderat angeschlossenen Fachausschüsse abzusagen und stattdessen informelle Videokonferenzen im nichtöffentlichen Rahmen abzuhalten, zählt allerdings nicht dazu. Im Gegenteil: Es ist nicht nachvollziehbar, wie man darauf kommen kann, Bürgerinnen, Bürger und Medien aus solchen Veranstaltungen herauszuhalten.

Dem Geist des Regelwerks entspricht ein solches Gebaren jedenfalls nicht: Die Geschäftsordnung des Rates und der angeschlossenen Gremien sieht vor, dass deren Sitzungen mit wenigen Ausnahmen öffentlich zu sein haben. Somit sollte es selbstverständlich sein, dass eine Öffentlichkeit auch dann hergestellt werden muss, wenn es Videokonferenzen gibt, die zwar nicht als Ausschusssitzungen deklariert sind, in denen aber vieles von dem geschieht, was sonst in den offiziellen Runden stattfindet.

Öffentlichkeit und Transparenz tragen wesentlich zur Akzeptanz staatlichen Handelns bei. Bürgerinnen und Bürger müssen die Möglichkeit haben, die Vorgänge in den Rathäusern nachzuvollziehen und gegebenenfalls einzuhaken. Angesichts der Kommunalwahl in nicht einmal eineinhalb Jahren geht es jetzt erst recht darum, genauer hinzuschauen, welches Bild die Ratsleute in den Gremien abgeben und mit welchen Positionen sie sich auch abseits des Wahlkampfes im Tagesgeschäft für eine Wiederwahl bewerben.

Die Gefahr, die von dem Coronavirus ausgeht, zwingt uns dazu, die Dinge anders anzugehen. Dabei muss das Handeln von Politik und Verwaltung aber transparent bleiben. Ein guter Grund für die Lilienthaler, über ihren Weg noch einmal nachzudenken. Andere Kommunen haben es vorgemacht.