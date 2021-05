Das Kundenzentrum der Osterholzer Stadtwerke in Lilienthal ist wieder geöffnet. Wer ein Anliegen hat, muss aber vorher einen Termin vereinbaren. Zur Kontaktverfolgung wird die Luca-App eingesetzt. (Hans-Henning Hasselberg)

Lilienthal. Mit der Einführung der Luca-App öffnen die Osterholzer Stadtwerke ab Montag, 3. Mai, wieder ihre drei eigenen Kundenzentren in Lilienthal, Osterholz-Scharmbeck und Ritterhude. „Der Schutz der Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter hat allerhöchste Priorität. Mit der App bieten wir neben unseren hohen Hygienestandards auch eine erleichterte Kontaktdatenerfassung in digitaler Form“, erklärt Anke Steinbeck. Voraussetzung ist eine Terminvereinbarung über das Internet (www.osterholz-stadtwerke.de) oder über die Service-Nummer 04791/809999. Die Kundenbüros des Energieversorgers an den Bank-Standorten bleiben zunächst weiter geschlossen. Das gilt auch für Grasberg und Worpswede.