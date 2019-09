Schlemmen in Worpswede

Ökologische Vielfalt beim Bauernmarkt

Emily Rosinski und Lars Fischer

50 Aussteller präsentieren sich am Sonntag auf dem Bauernmarkt in Worpswede. Um 11 Uhr beginnt das bunte Treiben auf dem Dorfplatz an der Bergstraße.