Aus allen Richtungen zusammenkommen, den Glauben als Zentrum: Das ist ein Ziel der ökumenischen Fahrradtour durch den Bremer Osten. (Jan Woitas/dpa)

Borgfeld. Zu einer ökumenischen Radtour lädt die Kirchengemeinde Borgfeld für Sonnabend, 15. Mai, in der Zeit von 15 bis 19 Uhr ein. Hintergrund ist der 3. Ökumenische Kirchentag, den die Kirchen vom 13. bis 16. Mai feiern – pandemiebedingt in diesem Jahr nur mit Veranstaltungen im Netz, teilt die Borgfelder Kirchengemeinde mit. Sie will das Motto „Schaut hin“ nach eigenen Angaben zum Anlass nehmen, die Ökumene im Bremer Osten in den Blick zu nehmen, heißt es in einer Mitteilung. Evangelische und katholische Christinnen und Christen seien deshalb am 15. Mai eingeladen, eine Fahrradpilgertour zu verschiedenen Bremer Gemeinden zu machen. „Wenn die aktuellen Corona-Bestimmungen es erlauben, wollen wir uns in Teams bis maximal zehn Fahrradfahrenden auf den Weg zueinander machen“, kündigt Pastorin Almut Wichmann an. „Schön wäre es, wenn wir gemischte Teams aus unterschiedlichen Zusammenhängen bilden könnten.“

Startpunkt wird um 15 Uhr die Kirche St. Georg in Horn (Ledaweg) sein. 16.30 Uhr gibt es einen Stopp bei der Borgfelder Kirche und um 18 Uhr erreichen die Fahrradpilger laut Plan die Oberneulander Kirche. Dort könnte es einen gemeinsamen Abschluss geben. Die Kirchen werden zum Gebet geöffnet sein, heißt es. An jeder Kirche finde eine kurze Pilgerandacht statt. Anmeldungen nimmt das Gemeindebüro Borgfeld unter Angabe des Namens und der Telefonnummer entgegen, E-Mail: kirche-borgfeld(at)online.de oder per Telefon: 0421/27 01 28.