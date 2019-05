Johannes Gabriel (von Lachner)

Grasberg. Im Grasberger Jugendfreizeitheim Neo Tokio stand, wie berichtet, das vergangene halbe Jahr im Zeichen des Umzugs ins Little Tokio in der Integrierten Gesamtschule (IGS), das bisher als Zweigstelle betrieben wurde. Im Erdgeschoss des Neo Tokio wird mit Beginn des neuen Kindergartenjahres eine Kindertagesstätte einziehen. Im Dezember und Januar wurde im Neo Tokio gepackt. „Am 1. Februar sind wir umgezogen, und zwar mit Sack und Pack“, sagte dessen Mitarbeiter Johannes Gabriel im Ausschuss für Jugend, Senioren, Sport und Kultur. Fast die komplette Einrichtung habe in die neue Schrankwand im Little Tokio gepasst. Im Dachgeschoss des Neo Tokio seien nur der Kickertisch und die Sofas verblieben.

An der Mittagsbetreuung im Little Tokio nehmen nach wie vor 40 bis 60 Schüler teil. Sie werden derzeit allein von Johannes Gabriel betreut. Ulrike Aping, die Leiterin des Jugendfreizeitheims, ist erkrankt. Unterstützt wird der Sozialpädagoge vom FSJler der Schule. Mittags wird auch gekocht und gebacken. Die Regeln im Jugendtreff hat Gabriel gelockert, Handys sind wieder erlaubt. „Jetzt muss ich nicht mehr wie ein Wachhund durch die Gegend laufen“, meinte er. Um 15.10 Uhr verschwinden die meisten Besucher, weil dann der Schulbus kommt, einige Stammgäste bleiben länger.

Johannes Gabriel wünscht sich eine schnelle Klärung, welches Außengelände die Jugendlichen zur Verfügung bekommen sollen – das Kleinspielfeld oder das Basketballfeld auf dem Schulhof? Was im Dachgeschoss des Neo Tokio künftig passieren soll, werde erst im September entschieden, wenn der Umbau abgeschlossen ist. Bisher habe sich der Umzug in die ehemalige Zweigstelle für die Jugendarbeit nicht gelohnt. „Aber das wird noch irgendwie klappen“, gab Gabriel sich optimistisch.

Johannes Gabriel hat Ideen für ein neues Konzept der offenen Jugendarbeit in Grasberg zusammengestellt (wir berichteten). Die Zusammenarbeit mit der IGS könne vertieft werden, heißt es darin – „aber als gleichberechtigter Partner, nicht als Untergebener“. Auch solle angebotsorientierter gearbeitet werden. Im Obergeschoss des Neo Tokio könne Gruppenarbeit stattfinden, auch gebastelt werden, weil man dort die Sachen schon mal einen Tag lang liegenlassen könne. Vielleicht könnten auch andere Gruppen wie das Jugendrotkreuz und die Worpsweder Kunstschule Paula diese Räume mitbenutzen. Dann würde es aber schwierig mit der ebenfalls angedachten Selbstverwaltung des Dachgeschosses durch ältere Jugendliche. Diese Bemerkung veranlasste Jan Middelberg (Grüne) zu einer Frage nach der Altersstruktur. Insgesamt hat das Jugendfreizeitheim Besucher von zehn Jahren bis Anfang 20, ins Little Tokio kommen bis 15-Jährige, so Gabriel.

Für eine Neuausrichtung der Jugendarbeit hält der Sozialpädagoge eine Lebenswelt- und Sozialraumanalyse für hilfreich, worunter sich der Ausschuss so recht nichts vorstellen konnte. Man wolle mit einer derartigen Analyse herausfinden, wo Jugendliche sich träfen, so Gabriel. Das könne man sich von ihnen bei einem Gang durch den Ort zeigen lassen oder mit Fragebogen abfragen.

Für Fachbereichsleiter Heiko Hartwig ist der Umzug eine Chance, das Angebot besser auf die Nachfrage abzustimmen. Noch handle es sich um ein Grobkonzept, das noch verfeinert werden müsse. Auch müsse geklärt werden, wann Neo und Little Tokio künftig geöffnet haben und mit welchem Personal. Erst mit einem ausgearbeiteten Konzept könne die Gemeinde mit dem Landkreis, der IGS-Schulträger ist, Absprachen über den Schulhof oder das Kleinspielfeld treffen. Das Außengelände beim Neo Tokio könne weiter genutzt werden. „Wir wollen aus dem Little Tokio mehr machen, aber nicht über die Köpfe der Jugendlichen hinweg“, betonte Bürgermeisterin Marion Schorfmann.