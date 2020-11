Ein Jahr und zwei Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung- so lautet das Urteil des Amtsgerichts gegen einen 48-jährigen Schwaneweder. Er war wiederholt betrunken Auto gefahren und hat keinen Führerschein. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Vier Mal schnappte sich im vergangenen Jahr ein 48-jähriger Schwaneweder das Auto seiner Freundin und sauste damit los. Das aber ohne Fahrerlaubnis. Anfang Juli erwischte ihn die Polizei in Lilienthal. Einmal Mitte September und zwei Mal Anfang November ging er der Polizei in Schwanewede ins Netz. In Lilienthal war er mit gut 1,7 Promille Blutalkoholgehalt auf der Straße unterwegs. Bei der Tour im September wurden gut 2,8 Promille gemessen, Anfang November noch einmal gut ein Promille. Darüber hinaus beging der Schwaneweder alle Straftaten unter laufender Bewährung. Dafür hatte er sich jetzt im Amtsgericht zu verantworten. Er befinde sich aber in einer „ausgesprochen komplizierten medizinischen Lage“, sagte Verteidiger Tim Jesgarzewski zu Beginn der Verhandlung über seinen Mandanten.

Der sagte, dass er die Vorfälle „zutiefst“ bedaure. Aber er leide unter seiner Alkoholabhängigkeit und unter psychischen Störungen wie Depressionen und einer posttraumatischen Belastungsstörung. „Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ich sollte stark sein, konnte es aber nicht.“ 2008 sei sein Vater gestorben, so der Angeklagte. „Das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen.“ Aufgrund seines Zustandes brauche er eine Langzeittherapie mit vielen Gesprächen, sagte der 48-Jährige immer wieder im Verlaufe des Prozesses. Er sei willens, wieder mit beiden Beinen im Leben zu stehen.

Ausführlich fragte Strafrichterin Johanna Kopischke nach den persönlichen Lebensumständen wie Beruf und Beziehung zur Partnerin. „Ich bin nicht in der Lage zu arbeiten“, hieß die Antwort. Seit 2002 beziehe er Sozialleistungen. „Wir verstehen uns momentan sehr gut“, sagte der Schwaneweder über seine Beziehung. „Wir helfen uns gegenseitig.“ Und: Er habe noch Schulden in Höhe von 2000 Euro in 50-Euro-Raten zu zahlen.

Was auch eine Rolle spielte, war seine Zusammenarbeit mit seinem Bewährungshelfer Michael Torsch. Es sei schwer gewesen, mit seinem Klienten in Kontakt zu kommen, sagte Torsch. Ihm zufolge ist der Schwaneweder immer viel unterwegs. „Da hat sich nichts bewegt. Das war immer ein Hinterherlaufen, gepaart mit vielen Informationen von der Lebenspartnerin.“ Das Ganze sei „nicht zufriedenstellend“ gewesen, meinte der Bewährungshelfer. Da habe der Bewährungshelfer recht, räumte der Angeklagte ein. „Ich war sehr desorientiert und habe mich abgekapselt. Ich konnte mich nicht auf Briefe und Telefonate einlassen.“ Nicht weil er nicht wollte, sondern weil er einfach nicht konnte, ließ er das Gericht wissen.

Bei der Strafzumessung fielen die Vorstrafen des 48-Jährigen ins Gewicht. 15 Eintragungen gibt es im Bundeszentralregister: mehrfach Diebstahl, Verstoß gegen das Waffengesetz, Beleidigung, Hausfriedensbruch und Betrug. Die Staatsanwältin beantragte eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten ohne Bewährung. Dazu sollte eine Führerscheinsperre von einem Jahr kommen. „Bei Ihnen gibt es eine hohe Rückfall-Geschwindigkeit“, hielt sie dem Angeklagten vor Augen.

Verteidiger Jesgarzewski bat darum, seinen Mandanten „milde zu bestrafen“. „Er ist krank, er muss nicht bestraft werden. Ihm muss geholfen werden“, argumentierte der Anwalt. Er plädierte zwar für eine Freiheitsstrafe von neun Monaten, aber auch dafür, die Bewährungszeit noch einmal um ein Jahr zu verlängern. Der 48-Jährige brauche eine lange Therapie, so Jesgarzewski. „Darum sollte eine entsprechende Weisung erteilt werden. Dann geht alles schneller. So wird dem Angeklagten geholfen und der Gesellschaft.“

Strafrichterin Kopischke verurteilte den Schwaneweder zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten ohne Bewährung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in vier Fällen in Tateinheit mit vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr in drei Fällen. Darüber hinaus ordnete sie eine Führerscheinsperre von 18 Monaten an. Sie bedauerte in ihrer Urteilsbegründung, auch aufgrund des missglückten Verhältnisses zum Bewährungshelfer keine günstige Sozialprognose stellen zu können.