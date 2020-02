Schul- und Kindergartenkinder müssen künftig gegen Masern geimpft sein. (Julian Stratenschulte)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Kinder und Jugendliche, die Kitas oder Schulen besuchen wollen, müssen künftig gegen Masern geimpft sein. Das gilt auch für Lehrer, Tageseltern, Kita-Personal und Beschäftigte im Medizinbereich. Zum besseren Schutz tritt am Sonntag ein Gesetz für eine Impfpflicht in Kraft. Eltern müssen dann vor der Aufnahme ihres Sprösslings in Kitas oder Schulen nachweisen, dass das Kind geimpft ist. Wenn sie ihr Kind nicht impfen lassen wollen, drohen ihnen in letzter Konsequenz Sanktionen.

Die meisten Kinder sind zwar geimpft, doch die Impfbereitschaft ist nicht überall gleich hoch. 97,1 Prozent der Schulanfänger in Deutschland hat laut dem Robert Koch-Institut die erste Impfung bekommen, aber bei der entscheidenden zweiten Masernimpfung träten große regionale Unterschiede auf. „Die auf Bundesebene gewünschte Impfquote von 95 Prozent wird nicht erreicht. Erst mit dieser Quote ist ein Gemeinschaftsschutz gewährleistet“, betont das Institut. Im Kreis Rotenburg liegt die Impfbereitschaft höher als im Nachbarkreis Osterholz. Die Quote für die Erstimpfung beträgt nach Angaben der Rotenburger Behördensprecherin Christine Huchzermeier 97,5 Prozent und die Quote für die Zweitimpfung 95 Prozent. Im Landkreis Osterholz liegt Letztere dagegen bei 93,6 Prozent, sagt dessen Sprecherin Jana Lindemann mit.

Weil der Kreis Rotenburg die erforderliche Impfquote erreicht, habe es dort in den vergangenen Jahren keine Masernfälle gegeben, sagt Huchzermeier. Vereinzelte Verdachtsfälle hätten sich nicht bestätigt. Im Kreis Osterholz sei ein dokumentierter Masernfall bei der Kreisbehörde nicht erfasst, teilt Lindemann mit. Die Krankenkasse IKK berichtet, dass zuletzt im Jahr 2015 Infektionen mit dem Masernvirus im Osterholzer Landkreis gemeldet worden seien und beruft sich auf Auswertungen des Robert-Koch-Instituts.

Bußgeld von bis zu 2500 Euro

Mit der Impfpflicht will die Bundesregierung die gefährliche Infektionskrankheit ausrotten. „Der Fokus liegt hierbei insbesondere bei Personen, die regelmäßig in Gemeinschafts- und Gesundheitseinrichtungen mit anderen Personen in Kontakt kommen“, weiß Jana Lindemann. Nicht geimpfte Kindergartenkinder können dann abgewiesen werden, Schüler aber nicht. „Die Schulpflicht hat Vorrang“, betont Christine Huchzermeier, Sprecherin der Rotenburger Kreisbehörde. Im Fall eines Masernausbruches an der betreffenden Schule oder bei Verdacht darauf könne der Schüler ein befristetes Schulverbot erhalten.

Kitas, Kindergärten und Schulen müssen die nicht geimpften Kinder beim Gesundheitsamt melden und geben den Namen des Kindes und der Eltern, das Geburtsdatum, die Adresse und die Telefonnummer weiter, so Landkreissprecherin Lindemann. Wer sein Kind nicht impfen lassen will, dem droht im schlimmsten Fall eine erhebliche Sanktion. „Ein Verstoß kann mit einem Bußgeld von bis zu 2500 Euro geahndet werden“, sagt Andreas Cordes, Fachbereichsleiter bei der Gemeinde Lilienthal. Vorher würde das Gesundheitsamt versuchen, die Eltern zu beraten und auf die entsprechende Impfung hinzuwirken, so Jana Lindemann.

Das Gesetz ist allerdings nur für Kinder relevant, die ab Anfang März neu in Kindergärten und Schulen aufgenommen werden, und für Personen, die dort eine neue Beschäftigung beginnen. Alle anderen haben Zeit bis Ende Juli kommenden Jahres, um den Nachweis über Immunität zu erbringen. Von der Impfpflicht ausgenommen sind Kinder unter einem Jahr, Menschen, die die Impfung nicht vertragen und vor 1970 Geborene. Die Älteren haben die hochansteckende Krankheit höchstwahrscheinlich durchgemacht und sind daher immun. Der Masernschutz kann nachgewiesen werden durch Vorlage eines Impfausweises oder eines ärztlichen Zeugnisses.

Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen sind von März an also verpflichtet, sich einen Überblick über den Impfstatus der Kinder und Jugendlichen und der Mitarbeiter zu verschaffen. Rechnet die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mit einem enormen Zusatzaufwand, sehen Bildungseinrichtungen dem Stichtag offenbar noch gelassen entgegen. Den Impfnachweis zumindest der Kinder, die jetzt eingeschult werden, zu überprüfen, stelle keine Mehrarbeit dar, findet Barbara Marherr, Leiterin der Grundschule Wilstedt. Sie räumt allerdings ein, dass ihre Schule noch nicht ganz genau wisse, wie das Gesetz umzusetzen sei. Sinnvoll findet sie die Impfpflicht aber auf jeden Fall. Das betont auch ihre Kollegin von der Grundschule Worphausen, Juliane Buder. „Es ist wichtig, dass die Kinder geimpft sind.“

Mitarbeitern, die den Impfschutz ablehnen, kann das Gesundheitsamt die Tätigkeit in Kita oder Schule untersagen. In diesem Punkt gibt Worpswedes Bürgermeister Stefan Schwenke eines zu bedenken: „Die Gemeinde Worpswede kann es sich als Arbeitgeber nicht leisten, nicht geimpftes Personal nicht einzusetzen. Die sehr angespannte Arbeitsmarktlage ist ja hinreichend bekannt“, betont Schwenke, der das Masernschutzgesetz grundsätzlich begrüße.

Zur Sache

Hochansteckende Krankheit

Masern sind nach Angaben des niedersächsischen Landesgesundheitsamts keine harmlose Kinderkrankheit. Sie sei hochansteckend und könne erhebliche Komplikationen und Folgeerkrankungen mit sich bringen. Impfungen böten einen wirksamen Schutz. Trotzdem komme es im In- und Ausland immer wieder zu Masernausbrüchen. In Deutschland sind laut der Behörde in den Jahren 2009 bis 2018 knapp 10 000 Masernfälle gemeldet worden. In Niedersachsen seien es im selben Zeitraum 283 Fälle gewesen. Masern werden durch Viren beim Sprechen, Husten oder Niesen übertragen.

Die Impfung gegen Masern wird üblicherweise in Form einer Masern-Mumps-Röteln-Kombinationsimpfung (MMR-Impfung) verabreicht. Die erste Impfung erfolgt in der Regel im Säuglings- beziehungsweise Kleinkindesalter zwischen dem 11. und 14. Lebensmonat und die zweite Impfung mit mindestens vier Wochen Abstand zwischen dem 15. und 23. Lebensmonat. Zusätzlich empfiehlt das Landesgesundheitsamt allen nach 1970 geborenen Erwachsenen einmalig eine Masern-Impfung, sofern sie nicht oder nur einmal geimpft sind oder wenn deren Impfstatus unklar ist.